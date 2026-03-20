Arroyo de la Luz ya calienta motores para su día grande: el Día de la Luz se celebrará el 6 de abril

Arroyo de la Luz ya mira al Día de la Luz, la jornada más esperada del calendario local y una de las celebraciones con más arraigo de la provincia de Cáceres. El alcalde, Carlos Caro, y la concejala de Educación, Mercedes Pérez, han presentado el cartel oficial de esta Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, al tiempo que han invitado a vecinos y visitantes a participar en una cita que cada año convierte el municipio en punto de encuentro de tradición, devoción y ambiente festivo.

La celebración tendrá lugar el próximo 6 de abril, lunes de Pascua, fecha señalada en rojo en Arroyo de la Luz por una fiesta que reúne desde primera hora de la mañana algunos de sus actos más reconocibles, con especial protagonismo para las carreras de caballos por La Corredera.

Diana al amanecer y primeras carreras

Según ha informado el consistorio, la jornada comenzará a las 7.00 horas con la diana. Una hora después, a las 8.00, se celebrarán las primeras carreras de caballos en La Corredera, uno de los momentos más representativos de la fiesta y uno de los principales reclamos para quienes se acercan hasta la localidad.

Tras ese primer tramo del programa llegará la procesión hasta el Santuario de Nuestra Señora de la Luz, centro de la vertiente religiosa de una celebración profundamente vinculada a la tradición popular arroyana.

Romería, misa y procesión en el santuario

En el santuario se celebrará la misa en honor a la Virgen de la Luz, seguida de la habitual procesión por las inmediaciones del templo. Ese recorrido mantiene el carácter devocional de una jornada que, año tras año, mezcla fervor, identidad local y un fuerte componente festivo.

El Día de la Luz forma parte del patrimonio emocional de Arroyo de la Luz y también de su proyección exterior. No en vano, se trata de una fiesta capaz de atraer a numerosos visitantes en una fecha muy señalada para el municipio y para buena parte de la comarca.

El mediodía más esperado en La Corredera

De regreso al pueblo, será a las 12.00 horas cuando arranque uno de los instantes más esperados del día: las vertiginosas carreras de caballos por La Corredera. El Ayuntamiento destaca que en torno a 200 jinetes y amazonas participarán en este descenso, uno de los grandes iconos visuales de la fiesta.

Junto a las carreras, el programa incluye también el desfile de las carrozas, otro de los elementos que contribuyen a dar color a una jornada que combina espectáculo, participación popular y tradición.

Música y verbena como novedad de la tarde

Como novedad este año, la fiesta se prolongará durante la tarde. El consistorio ha anunciado una disco móvil a partir de las 16.30 horas en la plaza Divino Morales y la habitual verbena desde las 18.30 horas en la plaza de la Constitución.

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El ayuntamiento ha precisado que estos horarios son aproximados y que estarán condicionados por la finalización del dispositivo de seguridad de la carrera. Con esta ampliación del programa, Arroyo de la Luz busca alargar el ambiente festivo en una jornada que volverá a situar al municipio en el centro de una de las tradiciones más singulares de Extremadura.