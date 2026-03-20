Colegios públicos de la provincia de Cáceres modernizarán sus instalaciones gracias a una inversión de la Junta de Extremadura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional destina un total de 937.440 euros a la finalización de las obras de mejora de la eficiencia energética y térmica en varios colegios públicos de la provincia de Cáceres, en una actuación que refuerza la apuesta por la escuela rural.

Los trabajos se están desarrollando en centros de educación infantil y primaria de los municipios de Acehúche, Alcántara, Arroyomolinos de la Vera, Herrera de Alcántara, Mata de Alcántara, Navas del Madroño, Torremenga y Valdeíñigos, todos ellos con el objetivo de modernizar sus instalaciones y mejorar el confort en las aulas.

En el marco de estas actuaciones, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha visitado recientemente varios centros educativos, entre ellos el CEIP Primo de Rivera de Alcántara, el CEIP San Lorenzo de Mata de Alcántara y el CEIP Nuestra Señora de la O de Navas del Madroño. Durante estas visitas, trasladó su respaldo a los equipos directivos y subrayó el compromiso del Ejecutivo autonómico con el medio rural.

“Desde el inicio de la legislatura estamos apostando por la escuela rural”, señaló Vaquera, quien defendió la importancia de conocer de primera mano la realidad de los centros educativos tanto desde el punto de vista pedagógico como de sus infraestructuras.

La consejera en funciones destacó que estas inversiones buscan garantizar una educación de calidad en condiciones óptimas para alumnado y profesorado, mejorando instalaciones que en muchos casos presentaban deficiencias acumuladas durante años.

Mejora del confort y la eficiencia

El proyecto, que retoma unas obras paralizadas en el pasado y que han sido adjudicadas de nuevo tras su actualización, tiene como eje principal la mejora de la eficiencia energética y térmica de los edificios escolares. Para ello, se está procediendo a la sustitución de carpinterías antiguas por otras más eficientes, con mayor capacidad de aislamiento y menor permeabilidad.

Estas intervenciones permitirán no solo reducir el consumo energético de los centros, sino también incrementar la seguridad, la funcionalidad y el bienestar en las aulas, especialmente en entornos rurales donde las condiciones climáticas pueden ser más exigentes.

Paralelamente, varios de los ayuntamientos beneficiarios han solicitado las ayudas de eficiencia energética convocadas por la Consejería de Educación para la mejora de instalaciones en colegios públicos extremeños. Este programa cuenta con una dotación cercana a los 30 millones de euros, lo que permitirá ampliar las actuaciones en el conjunto de la región.

Con esta inversión, la Junta de Extremadura refuerza su estrategia de apoyo a la escuela rural, apostando por infraestructuras modernas y sostenibles como herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.