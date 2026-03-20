Cuatro detenidos por el robo de cableado de cobre del alumbrado de un parque de Trujillo
La investigación permitió recuperar 83 kilos de cable sustraído y esclarecer unos daños valorados en 10.000 euros. Entre los arrestados, de entre 16 y 45 años, uno de ellos también fue detenido por presunto tráfico de drogas.
La Guardia Civil, en una actuación conjunta con la Policía Local de Cáceres, ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en el robo de cableado de cobre del sistema público de alumbrado del parque de San Lázaro, en Trujillo (Cáceres). El valor del material sustraído, junto con los daños ocasionados, asciende a 10.000 euros, según la valoración realizada por el Ayuntamiento de la localidad.
La operación, denominada JOIXA, se inició el pasado mes de febrero después de que los agentes detectaran varias arquetas forzadas y levantadas en el interior del parque. Los autores habrían sustraído entre 400 y 500 metros de cableado eléctrico de cobre, además de causar daños en el vallado perimetral para acceder al recinto.
Durante las primeras pesquisas, la Guardia Civil identificó a cinco personas en las inmediaciones del lugar del robo, junto a un vehículo que había quedado atascado en la zona. Esa pista resultó clave para el avance de la investigación.
Más tarde, agentes de la Policía Local de Cáceres, con la colaboración de la Policía Nacional, intervinieron en un domicilio de la capital cacereña donde sorprendieron a cinco personas mientras pelaban cableado de cobre con distintas herramientas. En el inmueble se localizaron numerosos metros de cable eléctrico de gran sección parcialmente manipulados, que presuntamente iban a ser vendidos posteriormente.
Las personas identificadas en esa vivienda eran las mismas que habían sido localizadas previamente en Trujillo la noche del robo. El cable intervenido, con un peso total de 83 kilos, fue reconocido como parte del material sustraído y ya ha sido devuelto al Ayuntamiento de Trujillo.
En el marco de esta operación, las fuerzas actuantes detuvieron ayer a uno de los supuestos implicados. Durante su identificación, los agentes le intervinieron una tableta de hachís de aproximadamente 70 gramos, por lo que también fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
A esta detención se suman las de otras tres personas, realizadas previamente, todas ellas —una mujer y tres hombres de entre 16 y 45 años— como supuestos autores de un delito de robo con fuerza.
Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
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