La Diputación de Cáceres y CREEX impulsan 100 Kairós, un programa para la transformación digital del ámbito rural

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) acogerá este viernes un webinar abierto y gratuito para dar a conocer 100 Kairós, un proyecto pionero impulsado por la Diputación de Cáceres que busca conectar el talento con las empresas del ámbito rural de la provincia. La iniciativa cuenta con la colaboración de la principal organización empresarial de Extremadura y pretende convertirse en un referente en la transformación digital del tejido productivo rural.

El programa 100 Kairós se articula en torno a la formación de un centenar de personas desempleadas, a quienes se dota de competencias digitales y habilidades transversales adaptadas a las demandas reales del mercado laboral. Tras esta fase formativa, los participantes trabajarán directamente con 50 empresas de la provincia, donde realizarán diagnósticos de madurez digital, propondrán líneas estratégicas de actuación y colaborarán en la implementación de las mejoras planteadas.

Objetivos

Con este enfoque, el proyecto persigue un triple objetivo: facilitar la inserción laboral de personas desempleadas, reforzar la competitividad de las empresas rurales mediante la incorporación de talento cualificado y contribuir a la fijación de población en territorios afectados por la despoblación.

El webinar servirá como espacio de presentación y análisis de esta iniciativa, y contará con la participación de destacados representantes institucionales y empresariales. Entre ellos se encuentran Javier Luna, responsable de Políticas Activas de Empleo en la Diputación de Cáceres; Ana Jiménez, jefa de Sección de Fomento del Empleo y Emprendimiento de la misma institución; David Sánchez, CEO de PayPerThink; y Javier Peinado, secretario general de CREEX.

La sesión permitirá conocer en profundidad los detalles de un proyecto que aspira a dinamizar el entorno rural cacereño a través de la digitalización y el desarrollo del capital humano, dos factores clave para afrontar los retos económicos y demográficos de la región.