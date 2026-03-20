La Hermandad del Cristo de los Remedios de Montehermoso estrenará nuevos enseres en su procesión del Jueves Santo

Desde hace varias semanas, la Junta de Gobierno de la Hermandad se encuentra inmersa en los preparativos de la procesión de su titular el Santísimo Cristo de los Remedios, que tendrá lugar en la noche del Jueves Santo, 2 de abril. Durante estos días previos han dado comienzo los ensayos tanto del personal de carga como de la banda de cornetas y tambores.

Está previsto que la Hermandad realice su salida procesional a las 23:00 horas desde la ermita que alberga esta querida y venerada imagen del Santísimo Cristo de los Remedios.

El recorrido transcurrirá por algunas de las calles y plazas más emblemáticas de la localidad, como la Plaza Morón o el entorno de la Iglesia Parroquial. Asimismo, y en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Montehermoso, la procesión contará con momentos de especial recogimiento y devoción gracias al canto de saetas.

Entre las novedades de este año destacan el nuevo estandarte de la hermandad y una nueva cruz de guía. El estandarte ha sido realizado en Coria (Cáceres) por el bordador Jesús Naveiro, mientras que la cruz de guía ha sido elaborada en un destacado taller artesano de orfebrería, sito en Torralba de Calatrava (Ciudad Real).

Sin duda, se trata de una de las procesiones más singulares y características de la Semana Santa de Montehermoso, un momento muy esperado por cofrades y vecinos que, un año más, aguardan con ilusión y profunda devoción la salida de su Cristo.

Misa de Hermandad

Los actos darán comienzo el lunes previo al Jueves Santo, concretamente el Lunes Santo, 30 de marzo, con la celebración de la tradicional Misa de Hermandad a las 20:30 horas en la ermita.

Durante la eucaristía serán bendecidos por el párroco, Don José Manuel, los nuevos enseres anteriormente mencionados. Asimismo, se procederá a la imposición de medallas a los nuevos hermanos que pasan a formar parte de la Cofradía.

La Hermandad del Cristo de los Remedios también procesiona el Domingo de Resurrección

Como culminación de la Semana Santa, la Hermandad organiza una segunda procesión, considerada una de las más alegres y características de estas celebraciones. Se trata de la tradicional procesión de 'El Encuentro'.

A las 11:00 horas de la mañana, desde la iglesia parroquial, la Hermandad saldrá a la calle con la imagen del Cristo Resucitado para reencontrarse posteriormente con su Santísima Madre en la Plaza Morón. Se trata de un momento especialmente emotivo, cargado de júbilo y alegría para todos los fieles.

La procesión estará acompañada por la banda de cornetas y tambores y, al finalizar, dará comienzo la solemne Misa de Pascua.

Juan Pedro Arias es miembro de la Junta Directiva de la cofradía del Cristo de Montehermoso.