La Diputación de Cáceres inicia las obras en la CC-428 tras el derrumbe que afectó la vía entre Berzocana y Logrosán

La Diputación de Cáceres ha comenzado ya las obras de reparación en la carretera CC-428, la vía que une Berzocana con Logrosán y que quedó gravemente dañada el pasado 12 de febrero tras el hundimiento de parte de la calzada por un corrimiento de tierras. La actuación, tramitada por vía de emergencia, contará con una inversión de 400.000 euros y un plazo estimado de ejecución de unos tres meses.

Las máquinas trabajan ya sobre el gran socavón abierto en la carretera, después de que el deslizamiento de un talud arrastrara en torno a 30 metros de vía. El derrumbe obligó a cortar por completo este tramo y provocó un accidente que pudo tener consecuencias mucho más graves.

Una actuación muy necesaria

El siniestro se produjo a primera hora de la mañana, en torno a las nueve, cuando un turismo circulaba por el punto kilométrico 7,5 y acabó precipitándose al socavón abierto en la calzada. La conductora fue rescatada en un primer momento por los servicios de emergencia desplazados hasta la zona, con intervención de los bomberos del parque del SEPEI de Trujillo. A su vez la carretera fue acordonada y técnicos de la Diputación comenzaban a evaluar el alcance del desprendimiento. La mujer fue trasladada después a un centro sanitario y sufrió heridas leves.

El inicio de las obras devuelve cierta tranquilidad a una zona que lleva más de un mes conviviendo con las consecuencias del corte. La CC-428 no solo enlaza dos municipios vecinos, sino que canaliza buena parte de los desplazamientos cotidianos entre ambas localidades. Su cierre ha obligado a modificar trayectos habituales y a buscar itinerarios alternativos para acudir al trabajo, realizar gestiones o mantener la actividad comercial y de servicios entre Berzocana y Logrosán.

En pueblos de menor tamaño, donde las conexiones por carretera condicionan buena parte de la vida diaria, la pérdida de una vía directa tiene un impacto inmediato. El corte ha supuesto más tiempo de viaje, más incomodidad para los desplazamientos diarios y una dificultad añadida para quienes dependen de esa conexión en su rutina. También ha afectado a la movilidad en una comarca donde las distancias se miden muchas veces más por el estado de las carreteras que por los kilómetros.

Las causas y consecuencias del socavón

El hundimiento se produjo tras varios días de lluvias y con otras incidencias abiertas también en la red viaria extremeña. La imagen del coche atrapado en el socavón dio la medida de la gravedad del episodio y puso el foco sobre una carretera especialmente utilizada por los vecinos de ambos municipios.

Guardia Civil

Con esta intervención, la Institución Provincial busca restablecer cuanto antes una conexión básica para la zona y devolver la normalidad a una vía clave para la comunicación entre Berzocana y Logrosán. El objetivo es que, una vez concluidas las obras, ambos municipios recuperen una comunicación que en las últimas semanas ha quedado seriamente alterada por uno de los episodios más llamativos del último temporal en la provincia.