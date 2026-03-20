Un juego de mesa educativo acerca Las Hurdes a los alumnos de Infantil y Primaria del CEIP Joaquín Úbeda de Casar de Palomero

El CEIP Joaquín Úbeda de Casar de Palomero ha puesto en marcha 'Descubre Las Hurdes', un innovador juego de mesa educativo dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria que busca acercar, de forma lúdica y participativa, el conocimiento de esta comarca extremeña. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de innovación Aulas del Futuro de la Junta de Extremadura y combina aprendizaje y juego para fomentar competencias clave mientras refuerza el arraigo cultural.

En un contexto educativo donde gana peso el aprendizaje significativo y competencial, este proyecto nace con un objetivo claro: transformar el conocimiento del entorno en una experiencia activa, motivadora y cercana. Frente a modelos tradicionales basados en la memorización, 'Descubre Las Hurdes' sitúa al alumnado en el centro del proceso, promoviendo la curiosidad, la exploración y la interacción.

Aprender desde lo cercano

El juego pone el foco en la riqueza cultural, social y natural de Las Hurdes, una comarca con una identidad muy marcada. A través de preguntas, retos y dinámicas participativas, los estudiantes descubren aspectos clave como su gastronomía, tradiciones, folclore y paisaje.

Este enfoque permite trabajar contenidos curriculares desde un contexto real, lo que facilita una comprensión más profunda y duradera. Además, al partir de lo cercano, el aprendizaje adquiere una dimensión emocional: el alumnado no solo aprende, sino que también se identifica con su entorno y refuerza su sentido de pertenencia.

Captura de 'Descubriendo Las Hurdes'. / E.P

Lejos de ser un simple recurso lúdico, el juego ha sido diseñado como una herramienta didáctica estructurada. A través de su dinámica, se desarrollan competencias como la comunicación lingüística, la competencia social y cívica, el pensamiento crítico o la resolución de problemas.

El formato de juego favorece, especialmente en estas etapas educativas, aspectos fundamentales como la participación activa, el trabajo en equipo, el respeto por las normas y la toma de decisiones. En Infantil y Primaria, donde la experiencia es clave en el aprendizaje, el juego se convierte en un canal natural para interiorizar conocimientos.

Innovación educativa con identidad

El proyecto se alinea con las metodologías impulsadas por Aulas del Futuro, que apuestan por modelos educativos basados en la experimentación, la cooperación y el aprendizaje contextualizado. En este sentido, no solo transmite contenidos, sino que representa una forma diferente de enseñar: más dinámica, inclusiva y conectada con la realidad del alumnado.

'Descubre Las Hurdes' se encuentra actualmente en una fase inicial, lo que abre la puerta a futuras mejoras, adaptaciones y ampliaciones. Su evolución dependerá en gran medida de la experiencia en el aula y de la retroalimentación tanto del profesorado como del alumnado.

Las Hurdes, paraíso real / Miguel Ángel Muñoz

Más allá de su valor como recurso didáctico, este proyecto representa una manera de entender la educación, enseñando desde lo cercano, poniendo en valor el entorno y convirtiendo el aprendizaje en una experiencia significativa.

Porque cuando el alumnado juega, participa y se reconoce en lo que aprende, el conocimiento deja de ser abstracto para convertirse en algo propio. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero aprendizaje.

Para jugar, se puede hacer en el enlace ofrecido por el centro educativo.