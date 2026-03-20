Dos personas de 74 años resultan heridas en un accidente de tráfico en Portezuelo

Dos personas han resultado heridas este viernes tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera EX-372, a la altura del punto kilométrico 4, en el término municipal de Portezuelo.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 13.14 horas, cuando el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura recibió una llamada alertando de la salida de vía de un vehículo, en la que además se indicaba que podría haber personas atrapadas.

De inmediato, se activaron diversos recursos de emergencia, entre ellos una Unidad Medicalizada de Emergencias con base en Coria, personal sanitario del consultorio de Portezuelo, efectivos del parque de bomberos del SEPEI de Cáceres, agentes de la Guardia Civil y equipos de emergencia de la Junta de Extremadura.

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Como consecuencia del accidente, un hombre y una mujer, ambos de 74 años, resultaron policontusionados. Tras ser atendidos en el lugar por los servicios sanitarios, fueron trasladados en estado menos grave al Hospital Ciudad de Coria para una valoración más completa. Las autoridades no han informado, por el momento, sobre las causas del siniestro.