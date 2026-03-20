El Queso de Acehúche y el Pimentón de la Vera: dos productos extremeños que comparten estrategia promocional

Dos de los productos más representativos de la gastronomía extremeña, el Queso de Acehúche DOP y el Pimentón de la Vera DOP, han unido fuerzas en la campaña conjunta 'Tanto gusto, gusta tanto', una iniciativa que busca potenciar su visibilidad y reforzar su posicionamiento entre consumidores y profesionales del sector.

La acción pone el foco en la calidad, el origen y la identidad de ambas Denominaciones de Origen Protegidas, dos productos que forman parte del patrimonio culinario de Extremadura y que ahora comparten estrategia promocional sin perder su personalidad propia. El objetivo es destacar su excelencia y consolidarlos como referentes dentro del panorama gastronómico nacional.

La campaña se centrará especialmente en mostrar las posibilidades culinarias de ambos productos, poniendo en valor su versatilidad y su capacidad para enriquecer todo tipo de elaboraciones. Desde recetas tradicionales hasta propuestas más innovadoras, tanto el queso como el pimentón se presentan como ingredientes clave capaces de aportar carácter y diferenciación a la cocina.

Eventos

El proyecto se articula a través de un calendario de acciones conjuntas en algunos de los principales foros gastronómicos del país. Entre ellas destaca la degustación celebrada en Fitur 2026 bajo el lema 'El carácter de la Vera, la esencia de Acehúche', así como su participación en Madrid Fusión 2026, los días 27 y 28 de enero.

A estas citas se suman la presentación en el Salón H&T de Málaga, el 3 de febrero, y unas jornadas técnicas celebradas el 24 de febrero en el IES San Fernando de Badajoz, dirigidas especialmente a profesionales de la hostelería y el turismo.

La estrategia promocional continuará con presencia en ferias de referencia como Alimentaria Barcelona y el Salón Gourmets de Madrid, además de su participación en iniciativas vinculadas al territorio, como la Ruta del Queso durante la XX Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche o la Feria Nacional del Queso de Trujillo. También estarán presentes en Jato 2026, en Cáceres, reforzando así una promoción continuada a lo largo del año.

Así ha sido el acto inaugural de la Feria del Queso de Casar de Cáceres /

La campaña contará además con el respaldo de creadores de contenido e influencers gastronómicos, que contribuirán a amplificar el mensaje a través de redes sociales. Estas colaboraciones permitirán acercar ambos productos a nuevos públicos, mostrando diferentes formas de consumo y adaptando su imagen a las tendencias actuales.

Con este conjunto de acciones, se pretende no solo incrementar el conocimiento de ambos productos entre el público general, sino también consolidar su presencia entre prescriptores y profesionales del sector, fortaleciendo su posicionamiento dentro de la gastronomía española.

Tradición y calidad con sello de origen

El Queso de Acehúche DOP es un producto elaborado con leche cruda de cabra en las comarcas del Valle del Alagón y Tajo-Salor-Almonte. Su textura cremosa y su sabor intenso son el resultado de una larga tradición ganadera y quesera transmitida de generación en generación, avalada por su reconocimiento como Denominación de Origen Protegida.

Por su parte, el Pimentón de la Vera DOP se obtiene a partir de pimientos rojos cultivados en La Vera y sometidos a un característico proceso de secado al humo de leña de encina o roble. Este método tradicional le confiere su aroma intenso y su sabor inconfundible, convirtiéndolo en uno de los condimentos más valorados de la cocina española.

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Pimentón de la Vera. / El Periódico

La campaña 'Tanto gusto, gusta tanto' refuerza así la apuesta conjunta por la calidad, la autenticidad y el vínculo con el territorio, demostrando que la colaboración entre denominaciones de origen puede ser una herramienta eficaz para impulsar la proyección de los productos agroalimentarios extremeños. Porque cuando el sabor tiene identidad, el resultado es claro: tanto gusto, gusta tanto.