La Diputación de Cáceres valora cómo apoyar el proyecto intergeneracional de San Gil para reforzar la vida comunitaria

La Entidad Local Menor (ELM) de San Gil, dependiente de la localidad de Plasencia, quiere convertir una antigua casa de colonos en un centro intergeneracional con vocación de referencia en el medio rural. La iniciativa prevé crear un espacio polivalente para personas mayores, infancia y adolescencia, con servicios de proximidad y una ludoteca en el patio del inmueble. El vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás ha visitado este viernes las instalaciones para conocer los proyectos de infraestructuras y valorar de qué forma puede el colaborar la Institución Provincial.

Una iniciativa con posibilidad de expansión en la provincia

Acompañado por la alcaldesa del municipio, Esther Sánchez, el diputado provincial conoció de primera mano el estado de una iniciativa con la que el ayuntamiento busca reforzar la vida comunitaria en la localidad y ampliar la oferta asistencial y social. “Nuestra intención es impulsar un espacio sociocomunitario que pueda replicarse en otras localidades del medio rural”, ha apuntado Sánchez.

La idea es sumar este nuevo equipamiento a otros recursos ya instalados en el edificio, como el consultorio médico y el punto para ambulancias de soporte vital básico, de manera que el inmueble concentre servicios básicos y espacios de convivencia en un mismo enclave.

La propuesta encaja, además, con una línea de trabajo que la propia Diputación viene impulsando en la provincia en torno a la intergeneracionalidad como herramienta frente al reto demográfico. La institución reunió el pasado febrero a personal técnico y entidades públicas para presentar el concepto de Zona de Contacto Intergeneracional y los criterios para implantar este tipo de modelos en el territorio rural.

En ese contexto, San Gil aspira a desarrollar un proyecto que vaya más allá de un simple edificio. La intención municipal pasa por crear un espacio sociocomunitario estable, pensado para favorecer el encuentro entre generaciones y acercar servicios cotidianos a la población, algo especialmente relevante en núcleos rurales donde el acceso a recursos asistenciales y de conciliación resulta más limitado. Esa visión, según trasladó la alcaldesa durante la visita, busca incluso abrir la puerta a que el modelo pueda reproducirse en otras localidades de características similares.

También se ha considerado la renovación de las instalaciones deportivas

La jornada sirvió también para poner sobre la mesa otra necesidad del municipio: la mejora de las pistas deportivas. García Nicolás visitó estas instalaciones, que requieren actuaciones de adecuación para que puedan seguir siendo utilizadas tanto por el alumnado del colegio público como por usuarios de la residencia de Placeat en San Gil. El vicepresidente provincial admitió las limitaciones de financiación con las que trabajan este tipo de entidades y avanzó que la Diputación evaluará posibles vías de apoyo.

Ese respaldo se enmarca en la actuación que la institución provincial mantiene con las entidades locales menores. La Diputación publicó en enero la convocatoria de su Plan para ELM de 2026, dotado con 150.000 euros para gastos corrientes e inversiones y dirigido a las siete entidades locales menores de la provincia.

La visita a San Gil vuelve a situar así al municipio en el mapa de los proyectos ligados a servicios, cuidados y fijación de población. No es un detalle menor en una localidad con una identidad muy marcada dentro del norte cacereño. San Gil fue uno de los pueblos de colonización levantados en el entorno de Plasencia y recibió a sus primeros colonos en 1971.

Con el centro intergeneracional sobre la mesa y la mejora de las instalaciones deportivas pendiente de estudio, el ayuntamiento busca ahora convertir ambas actuaciones en una oportunidad para reforzar servicios y ganar calidad de vida. En municipios pequeños, donde cada nuevo equipamiento tiene un peso directo en la vida diaria, proyectos de este tipo no solo cubren necesidades: también ayudan a sostener comunidad.