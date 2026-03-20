Entre fogones y telares: un tributo a las abuelas que tejieron la memoria del Cáceres rural

A la tía Emi que de retales amorfos me hacía coquetos pichis de niña. A la otra, tía Mari, que (pura magia) nos hacía , con granos de maíz desgranados de mazorca, palomitas que, saltarinas, pugnaban cual cabritillas montaraces por salirse de la sartén, que había que cubrir con una tapadera. A la tía Upi , que hacía exquisiteces porcinas embutidas que pendían del techo de la bodega.

O tía Sabi, que transformaba el mosto en Gloria, un licor dulce exquisito que acompañaba bien a las perrunillas (una pasta horneada con una masa hecha de huevos , harina, almendras, huevos y manteca) y que hacía las delicias a media tarde sobre un mantel bordado por las primorosas manos de mi madre, la gran maga, que tanto había aprendido de su suegra , mi abuela paterna, la gran cocinera. Nada se resistía a las manos de mi madre que bordaba, tricotaba , ganchillaba, cocinaba de lujo, limpiaba con esmero, cuidaba las plantas...

Sueño que, tal vez, al otro lado de la Estigia, allá a lo alto, se reúnen y nos recuerdan, como nosotros a ellas, con honda nostalgia y dolorida ausencia.

Aún nos queda la tía Paca que, en la infancia, nos hacía monaguillos con capullos de amapolas y un alfiler y nos hacía dibujitos de amapolas con arte, que nos pintaba las uñas tras hacernos la manicura de niñas, que bordaba al uso de Lagartera y cocinaba las mejores patatas revolconas del lugar y cualquier otro plato, tal era su habilidad de cocinera. Una chef.

Los ríos fluyen inevitablemente hacia el mar, dejando un profundo hueco impregnado de memoria, esa memoria que asegura la permanencia frente al olvido. Memoria hecha de esas hacedoras de prodigios, grandes mujeres anónimas que en la sombra tejían, remendaban, encalaban las paredes, asistían al ganado, limpiaban los suelos de rodillas, que brillaban como jaspe, lavaban la ropa en el río, cocinaban, llevaban la modesta economía doméstica con pericia de economistas, cuidaban sin asfixia a los hijos y a los mayores con respeto y rezaban con devoción infinitos rosarios, quién sabe si para ganarse la benevolencia de los dioses, cuyo amparo solicitaban en aquellos días de escaseces de la España rural de entonces.

Desconocían, por las precarias y escasas condiciones de la educación de entonces, qué eran la fotosíntesis, la declinación latina, la desamortización de Mendizábal, los polinomios... Pero obraban el prodigio de la magia metamorfoseando con las manos todo cuanto tocaban. Generosas magas. Obradoras de magia en la sombra, magia sazonada de infinito amor por la familia.

Pilar Lucas Hernández es natural del municipio cacereño de Tornavacas.