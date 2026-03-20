El Valle del Jerte inicia su temporada con la floración de cerezos: esperan 10 millones de kilos

El Valle del Jerte inicia su temporada más esperada al teñirse de blanco con la floración de más de dos millones de cerezos, ofreciendo uno de los espectáculos naturales más emblemáticos de la primavera. Según estimaciones, las primeras cerezas se podrán recoger dentro de 35 a 40 días, mientras que las reconocidas picotas se esperan para el mes de junio.

José Antonio Tierno, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte, ha mostrado su optimismo de cara a la campaña. “Tenemos buenas perspectivas y esperamos alcanzar hasta 10 millones de kilos de cereza en el Valle del Jerte, de los que se certificarán un 60%”, señaló. En el caso de la picota, se prevé certificar entre dos y tres millones de kilos, prácticamente la totalidad del producto recolectado.

Tierno ha subrayado que el inicio de la campaña ha sido favorable gracias a un invierno con precipitaciones normales y con las horas de frío necesarias, lo que asegura una floración más regular y de mayor calidad. “Es el primer paso, pero es importante empezar con buen pie”, añadió.

Detalle de un cerezo en flor. / Europa Press

Consolidación y expansión del sello DOP

Con la meta de ampliar la presencia en el mercado, la DOP Cereza del Jerte afronta esta temporada consolidando la certificación de las variedades Van, Lapins y Burlat, incorporadas como novedad al Pliego de Condiciones el año pasado. Estas se suman a la variedad Navalinda, incrementando el volumen de cerezas certificadas disponibles y abriendo nuevas oportunidades comerciales.

“La prioridad es aprovechar todo el potencial certificador de la DOP”, señaló Tierno, recordando que la modificación del Pliego del año anterior se publicó en el Diario Oficial de la UE cuando la campaña estaba casi finalizada. “Este año esperamos sacar mayor rendimiento a nuestra certificación y atender la creciente demanda, especialmente de grandes superficies que buscan disponer de un mayor volumen de producto certificado”, añadió.

Incertidumbre por la guerra en Irán

A pesar de las buenas perspectivas de producción, la campaña se ve marcada por la incertidumbre generada por la guerra en Irán. Tierno expresó su preocupación por las consecuencias del conflicto en los mercados internacionales, especialmente por el encarecimiento de materias primas vinculadas al sector agrario.

Vista general del Valle del Jerte. / Europa Press

“El aumento del coste de la energía y del gasóleo repercute directamente en materiales auxiliares como envases de cartón y plástico, así como en el transporte. Nos preocupa que estos sobrecostes afecten al consumo familiar, como hemos observado en crisis anteriores”, indicó.

El Consejo Regulador de la DOP Cereza del Jerte es la entidad responsable de promocionar y certificar el origen y la calidad de estos productos, asegurando que la fama y excelencia de la cereza del Valle del Jerte continúe siendo reconocida a nivel nacional e internacional.