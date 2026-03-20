Valverde del Fresno inaugura 'A Velha Fábrica', una bodega que fusiona tradición e innovación en la Sierra de Gata

La localidad de Valverde del Fresno ha sumado este viernes un nuevo atractivo a su oferta turística y gastronómica con la inauguración de la bodega 'A Velha Fábrica', un proyecto que nace en el entorno del hotel rural y restaurante impulsado por el emprendedor Carlos Carrasco.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien ha querido poner en valor una iniciativa que, en sus palabras, trasciende el ámbito empresarial. “No es solo un negocio, es una forma de entender la vida, de convivir con el entorno y de mantener la complicidad con la familia y el territorio”, afirmó durante su intervención.

Tradición e innovación

Ubicada en pleno corazón de la Sierra de Gata, la nueva bodega se presenta como un ejemplo de cómo tradición e innovación pueden caminar de la mano para generar desarrollo en zonas rurales. En este sentido, Morales subrayó el enorme potencial de la provincia cacereña, a la que definió como “la de mayor diversidad y con un potencial turístico inmenso”, destacando especialmente el papel de quienes deciden emprender lejos de los grandes núcleos urbanos.

El presidente provincial defendió que las administraciones deben implicarse de forma decidida en el impulso de estos proyectos. “Las personas que arriesgan en entornos rurales deberían contar con un trato preferente que les permita competir en igualdad de condiciones”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de mejorar infraestructuras, comunicaciones y acceso a internet como pilares básicos para el desarrollo.

Miguel Ángel Morales, durante su intervención. / Diputación de Cáceres

Inauguración

Más allá del discurso institucional, la inauguración estuvo marcada por un ambiente cercano y familiar, reflejo del espíritu con el que ha sido concebida la bodega. Un proyecto que, según Morales, representa “valentía, pasión y compromiso con la tierra”, valores que consideró imprescindibles para fijar población y generar oportunidades en el medio rural.

En esta línea, el presidente destacó el impacto que iniciativas como 'A Velha Fábrica' pueden tener en el territorio: creación de empleo, dinamización económica y, sobre todo, la posibilidad de que los jóvenes encuentren motivos para quedarse en sus pueblos. “España no es solo las grandes ciudades; también son nuestros pueblos, donde familias trabajadoras luchan cada día por un futuro mejor”, reivindicó.

Imagen de la inauguración. / Diputación de Cáceres

Con esta apertura, Valverde del Fresno refuerza su posición como destino emergente dentro de la Sierra de Gata, apostando por un modelo que combina turismo de calidad, arraigo local y sostenibilidad. 'A Velha Fábrica' se convierte así en un nuevo símbolo del potencial del mundo rural cuando se une el esfuerzo privado con el respaldo institucional, y en un ejemplo de cómo el emprendimiento puede transformar el territorio sin perder su esencia.

Patrimonio

También participó en la inauguración la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, quien destacó este proyecto como "un símbolo de lo que Extremadura muestra al mundo" y un ejemplo del modelo turístico basado en la calidad, la autenticidad y la sostenibilidad que impulsa la Junta.

Durante su intervención, la consejera señaló que la apertura de esta nueva bodega refleja una forma de entender el turismo, la cultura y nuestra identidad. Además, añadió que el turismo está experimentando una transformación profunda, en la que los viajeros buscan cada vez más experiencias ligadas al bienestar, la calma y la autenticidad. "El lujo hoy se entiende de otra manera: como silencio, como tiempo, como espacio. Eso es lo que llamamos lujo silencioso que ofrece Extremadura".

Imagen de la inauguración. / Junta de Extremadura

Bazaga recordó la estrategia de la Junta que pasa por apostar por un turismo de calidad frente a la masificación, generando valor en el territorio y creando empleo en el medio rural. "Queremos atraer a viajeros que valoren lo que somos, que vivan Extremadura de verdad", concluyó.