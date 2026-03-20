Guillermo Santamaría visita Casa Bautista y destaca el valor del sector agroalimentario extremeño en Montánchez

La empresa Casa Bautista, una de las firmas históricas del ibérico en Montánchez, ha recibido el respaldo de la Junta de Extremadura para futuras inversiones, una posible ampliación de plantilla y la mejora de sus procesos productivos. El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, visitó este viernes la compañía y trasladó a sus responsables la disposición del Ejecutivo regional para acompañar su crecimiento, sobre todo en el ámbito exterior. La firma factura en torno a dos millones de euros y exporta actualmente cerca del 10 por ciento de su producción a países europeos.

Casa Bautista, uno de los ejes del encuentro

La visita permitió al consejero conocer de cerca la actividad de una empresa familiar fundada en 1925 por Julio Bautista y hoy dirigida por Juan Carlos Bautista Lázaro, nieto del fundador. Casa Bautista suma ya tres generaciones ligadas a la elaboración de productos del cerdo ibérico y mantiene una docena de trabajadores, además de tiendas propias en Montánchez y Trujillo. La empresa forma parte desde hace más de 30 años de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Dehesa de Extremadura, donde aparece incluida entre las industrias certificadas.

Ese arraigo es uno de los elementos que la Junta quiso subrayar durante la visita. Santamaría incidió en el valor estratégico del sector agroalimentario y de la dehesa para Extremadura, no solo por su peso económico, sino también por su capacidad para sostener empleo, tejido empresarial y población en el territorio. En una comarca como la de Montánchez, el crecimiento de empresas de este perfil se interpreta también como una palanca de actividad para el medio rural.

En ese marco, el consejero recordó varias herramientas de apoyo a la internacionalización. Entre ellas figura el llamado Cheque Exporta, una línea de ayudas de la Junta dirigida a facilitar el acceso a mercados exteriores a empresas extremeñas. El programa está pensado para compañías con actividad en Extremadura y con una facturación exterior todavía reducida, en concreto inferior al 15 por ciento del total en el ejercicio anterior, lo que encaja con el perfil de firmas que están dando sus primeros pasos o quieren consolidar su presencia fuera de España.

Un apoyo a la proyección internacional de la provincia

El Cheque Exporta forma parte de un sistema más amplio de apoyo al comercio exterior articulado por Extremadura Avante. El decreto que regula estas ayudas lo sitúa junto a otros instrumentos como la cualificación empresarial para la exportación, la formación y contratación de técnicos de comercio exterior, o la participación agrupada en ferias y misiones comerciales. La filosofía de ese paquete de medidas es acompañar a las pymes extremeñas en distintas fases de su salida al exterior, desde la preparación inicial hasta la promoción en mercados de destino.

De hecho, Extremadura Avante viene desarrollando sesiones informativas específicas sobre este programa y mantiene abiertas otras convocatorias para misiones comerciales y participación conjunta en ferias internacionales. La Junta quiso enmarcar ahí el caso de Casa Bautista, una firma que ya vende fuera, pero que todavía tiene margen para crecer en internacionalización y profesionalizar más esa línea de negocio.

Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital junto a Joaquín Plana, alcalde de Montánchez. / Cedida a El Periódico

Antes de visitar la empresa, Santamaría mantuvo un encuentro institucional en el ayuntamiento con el alcalde, Joaquín Plana, y firmó en el libro de honor de la localidad. Allí destacó también la evolución de Montánchez en empleo y población, con una reducción del paro del 25 por ciento en el último año, según los datos trasladados por la Junta.

La visita dejó así una doble imagen: la de una empresa centenaria que sigue creciendo sin perder el vínculo con su origen y la de una administración que ve en firmas como Casa Bautista un ejemplo de cómo tradición, calidad y apertura a nuevos mercados pueden ir de la mano en la economía extremeña.