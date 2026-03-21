El barrio de Emilio Martínez de Trujillo, sin agua cada semana: estalla el enfado vecinal

La paciencia de los vecinos de la barriada de la Plaza de Almagro, Emilio Martínez y la calle Marqués de Albaida ha llegado a su límite. Tras más de tres años sufriendo cortes de agua continuos, los residentes han decidido organizarse en una plataforma vecinal para denunciar una situación que califican de “insostenible”.

Según explican, las averías en la red de abastecimiento se repiten de forma constante, con una frecuencia media de una cada 20 días. Sin embargo, en las últimas semanas el problema se ha agravado, llegando a producirse dos incidencias en una misma semana, concretamente este lunes y ayer viernes.

Los puntos afectados son múltiples y se repiten a lo largo de toda la zona: desde las inmediaciones de la Panadería de Vienas, Muebles Porras, el gimnasio Trujillo Fitness Center, la parte trasera del CAR, la propia Plaza de Almagro o las proximidades de Pientos Nanta. “Es una locura. No hay un punto fijo: la tubería rompe en cualquier tramo y cada poco tiempo”, señalan los vecinos.

El origen del problema se encuentra en una antigua conducción de fibrocemento, cuyo deterioro provoca roturas constantes. Según indican los afectados, la propia empresa gestora del servicio, Aquanex, ha reconocido que se trata de “la peor línea que hay actualmente en todo Trujillo”, acumulando un número elevado de averías de forma reiterada.

Esta situación no solo afecta a los residentes, sino también a los numerosos negocios de la zona, que ven interrumpida su actividad de forma habitual. La reiteración de los cortes ha generado un profundo malestar entre la población. “El enfado es generalizado. Llevamos tres años así y cada vez va a peor”, explican fuentes vecinales al Periódico Extremadura.

Ante la falta de respuestas eficaces, los vecinos han decidido dar un paso al frente creando una plataforma vecinal para visibilizar el problema y exigir una renovación completa de la infraestructura. Además, ya han trasladado la situación a través de foros en RRSS como "Fotodenuncia Trujillo" con el objetivo de denunciar públicamente lo que consideran “una auténtica vergüenza”.

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Los afectados reclaman una actuación urgente que ponga fin a un problema estructural que, lejos de solucionarse, continúa agravándose semana tras semana.