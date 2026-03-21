Las roscas de huevo y el potaje de garbanzos: la Cocina de Cuaresma se mantiene viva en Malpartida de Cáceres

La celebración de la Cocina de Cuaresma en Malpartida de Cáceres no es solo una propuesta gastronómica dentro de su Capitalidad Gastronómica Extremeña 2026. Es también la continuidad de una tradición con raíces históricas, sociales y religiosas que sigue marcando el calendario local y el de otros municipios de la provincia.

Orígenes históricos de la cocina de Cuaresma

La cocina de Cuaresma en Malpartida, como en buena parte de Extremadura, tiene su origen en las normas de abstinencia de la tradición cristiana. Durante este periodo litúrgico, especialmente en los viernes, se evitaba el consumo de carne, lo que dio lugar a un recetario basado en pescado, legumbres, verduras y dulces elaborados con ingredientes sencillos.

En Malpartida de Cáceres, esta tradición ha estado ligada históricamente al entorno de la ermita de la Soledad y al camino del Calvario. Distintas crónicas locales sitúan en este espacio el consumo de dulces como las roscas de huevo, vinculadas al domingo previo al Domingo de Ramos. Esta costumbre, transmitida de generación en generación, ha mantenido viva una forma de entender la gastronomía como parte del rito y la convivencia.

Prácticas similares se conservan en otros municipios de la provincia. En Cáceres capital o en Trujillo, la cocina de vigilia sigue presente en forma de potajes de garbanzos con bacalao o sopas tradicionales, reflejando un legado común en el territorio.

Cultura y actividades en torno a la Cuaresma

La programación de Malpartida de Cáceres no se limita a la oferta culinaria. Se enmarca en una propuesta más amplia que combina gastronomía, tradición y dinamización cultural.

Durante el fin de semana previo a la Semana Santa, el municipio organiza un recorrido por establecimientos hosteleros donde vecinos y visitantes pueden degustar menús y tapas de Cuaresma. Esta iniciativa retoma experiencias anteriores como las Jornadas Gastronómicas de Semana Santa, que incluían incluso votaciones populares para elegir la mejor tapa.

A ello se suma el contexto festivo del Domingo del Calvario, una de las citas más singulares del municipio. Esta jornada no solo tiene un componente religioso, sino también social y gastronómico, con la elaboración y consumo colectivo de dulces tradicionales.

En la provincia, otras localidades también han vinculado gastronomía y cultura en estas fechas. En Garrovillas de Alconétar o Brozas, la Semana Santa combina actos religiosos con tradiciones culinarias que forman parte del atractivo turístico y cultural.

Recetas que pasan de generación en generación

La cocina de Cuaresma en Malpartida se sostiene, en gran medida, en el ámbito doméstico. Recetas como las torrijas, las roscas de huevo o los potajes de vigilia siguen elaborándose en casas, panaderías y pastelerías, manteniendo técnicas y sabores heredados.

Las roscas del Calvario son uno de los ejemplos más representativos. Su preparación, laboriosa y ligada a fechas concretas, sigue siendo una actividad compartida entre familias, grupos de amigos y tahonas del municipio.

Junto a ellas, platos como el potaje de garbanzos con bacalao o las sopas de ajo adaptadas a la vigilia forman parte de un recetario común en localidades cercanas como Arroyo de la Luz o Casar de Cáceres, donde la tradición culinaria de estas fechas se mantiene viva.

Estas recetas no solo cumplen una función alimentaria, sino también cultural. Son una forma de transmisión de conocimiento y de identidad, donde cada familia introduce matices propios sin perder la esencia.

En conjunto, la Cocina de Cuaresma en Malpartida de Cáceres refleja una relación directa entre gastronomía, historia y comunidad. Una tradición que no se limita al pasado, sino que sigue adaptándose al presente como uno de los elementos más reconocibles del patrimonio local.