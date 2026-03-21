Garganta la Olla instala señalización adaptada para personas con discapacidad intelectual o cognitiva

Las calles y plazas de Garganta la Olla cuentan desde ahora con una señalización diferente, pensada para facilitar la comprensión del entorno a personas con discapacidad intelectual o dificultades cognitivas. Se trata de una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres junto a Plena Inclusión Extremadura dentro del programa de 'Promoción de la accesibilidad cognitiva', cuyo objetivo es avanzar hacia una inclusión real en el medio rural.

Durante una visita a la localidad, la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, ha destacado la importancia de este tipo de actuaciones, orientadas a mejorar la comprensión de los espacios públicos, la información y los servicios. “Se trata de garantizar que todas las personas puedan entender y desenvolverse con autonomía en su entorno”, ha señalado.

Braille

El proyecto ha supuesto la instalación de tótems informativos en distintos puntos del municipio, acompañados de planos hápticos, una herramienta que permite interpretar los espacios mediante relieves, texturas o braille. Según ha explicado José María Tejeda, responsable del área de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión, estos elementos se han diseñado siguiendo criterios de lectura fácil e incorporan también sistemas de audio, lo que amplía las opciones de acceso a la información turística.

Sheila Martín, en Garganta la Olla. / Diputación de Cáceres

El objetivo, ha añadido Tejeda, es que cualquier persona pueda orientarse y comprender de forma sencilla los principales puntos de interés del municipio, eliminando barreras que, en muchos casos, pasan desapercibidas para la mayoría de la población.

La iniciativa no solo se centra en la señalización, sino que forma parte de un proyecto más amplio que incluye herramientas como pictogramas, sistemas de orientación adaptados o la simplificación de documentos administrativos. Todo ello con la finalidad de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la información y a los servicios públicos.

Adaptación

Además, el programa incorpora la participación directa de personas con dificultades cognitivas, que colaboran en la evaluación de los espacios y en la validación de contenidos, asegurando que las soluciones adoptadas respondan a necesidades reales. Durante la visita, algunos usuarios como José Luis Rongo o Marina Bravo han valorado positivamente la iniciativa, destacando que este tipo de señalización facilita la comprensión de los entornos y reclamando su extensión a otros municipios.

Imagen de un cartel accesible. / Diputación de Cáceres

La actuación desarrollada en Garganta la Olla forma parte de un conjunto de intervenciones realizadas a lo largo de 2025 en cinco localidades de la provincia, con una inversión de 60.000 euros. Para este año, la Diputación ha incrementado el presupuesto hasta los 100.000 euros con el objetivo de ampliar el programa a catorce municipios más.

Desde la institución provincial subrayan que la accesibilidad cognitiva es una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito rural, donde la dispersión geográfica y la falta de recursos pueden acentuar las dificultades.