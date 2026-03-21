Un incendio en Caminomorisco afecta a tres viviendas y obliga a asistir a una mujer de 80 años

Un incendio declarado este sábado en Caminomorisco ha afectado a tres viviendas y ha obligado a asistir a una mujer de 80 años por un ataque de ansiedad, aunque finalmente ha recibido el alta in situ, según la información difundida por el Centro 112 de Extremadura.

El aviso se ha recibido a las 11.36 horas y situaba el origen del fuego en una leñera ubicada en el sótano de una vivienda de la calle Iglesia, en esta localidad hurdana. A partir de esa llamada, el 112 ha activado un amplio dispositivo de emergencia para contener el incendio y evitar que las consecuencias fueran mayores.

Hasta el lugar se han desplazado medios del Sepei de Cáceres, con dos autobombas pesadas, dos ligeras y un vehículo de mando, procedentes de los parques de Coria, Plasencia y Cáceres, además de un retén de Infoex con base en Caminomorisco, una patrulla de la Guardia Civil y la Unidad Medicalizada 7-2 del SES. En total, han intervenido 12 efectivos de bomberos, de acuerdo con la reseña facilitada por el 112.

El parte oficial señala que el incendio se ha saldado con daños materiales en tres viviendas. La única persona atendida ha sido una mujer de 80 años, que ha sufrido un ataque de ansiedad y no ha precisado traslado hospitalario.

Aunque el balance personal no ha ido más allá de esa asistencia sanitaria, el suceso ha vuelto a poner el foco en la rápida propagación que puede alcanzar un fuego originado en zonas anexas a la vivienda, especialmente cuando afecta a inmuebles próximos entre sí. En este caso, la intervención coordinada de los distintos servicios ha permitido controlar la situación sin que se hayan notificado heridos de mayor gravedad.