Un joven de 17 años en estado grave tras caerse de un caballo en Pasarón de la Vera

Un joven de 17 años ha resultado herido grave tras caerse de un caballo en la tarde de sábado en Pasarón de la Vera (Cáceres).

Según los datos aportados por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el suceso se ha producido a las 18.26 horas, en la carretera CC-237, a 1,5 kilómetros de la localidad cacereña.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una Unidad Medicalizada del SES así como patrullas de la Guardia Civil.

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Traslado al hospital

Como consecuencia de la caída, el joven ha sufrido un traumatismo intracraneal, y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado grave.