Municipios de Cáceres promueven alternativas a las pantallas para fomentar el juego al aire libre y el tiempo en familia

La gira teatral Playtopía ha puesto sobre la mesa un debate que trasciende lo cultural: cómo influye el uso de pantallas en la infancia y qué papel representa el juego libre en el desarrollo de los niños. En municipios de la provincia de Cáceres, donde la vida comunitaria sigue siendo un elemento clave, esta reflexión adquiere una dimensión especial.

Diversos estudios de organismos como la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en señalar que el equilibrio entre juego y tecnología es determinante en el desarrollo infantil.

El valor del juego libre en la infancia

El juego libre, entendido como aquel que no está dirigido ni estructurado por adultos, tiene un impacto directo en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Según la AEP, favorece la creatividad, la autonomía y la capacidad de resolver problemas.

En entornos rurales como Torrejoncillo o Montehermoso, donde aún existen espacios abiertos y dinámicas comunitarias, este tipo de juego sigue formando parte de la vida cotidiana. Iniciativas como Playtopía buscan precisamente reforzar esa relación con el entorno y con la imaginación.

Además, el juego compartido contribuye al desarrollo de habilidades sociales. La interacción con otros niños en contextos no digitales permite aprender a negociar, cooperar y gestionar emociones, aspectos fundamentales en las primeras etapas de la vida.

Impacto de las pantallas en el rendimiento escolar

El uso excesivo de pantallas en la infancia se ha vinculado con dificultades en la atención, el sueño y el rendimiento académico. La OMS recomienda limitar el tiempo de exposición en función de la edad, especialmente en menores de cinco años.

En el ámbito educativo, estudios recogidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional apuntan a que un consumo elevado de dispositivos digitales puede afectar a la concentración y a la comprensión lectora.

Docentes de municipios como Coria o Malpartida de Plasencia han señalado en distintos foros educativos que el uso intensivo de pantallas fuera del aula repercute en la capacidad de los alumnos para mantener la atención en clase. También se ha observado una mayor dificultad para desarrollar tareas que requieren esfuerzo sostenido.

A ello se suma el impacto en el descanso. El uso de dispositivos antes de dormir puede alterar los ritmos de sueño, lo que repercute directamente en el rendimiento escolar al día siguiente.

Estrategias para reducir el tiempo de pantalla

Ante esta situación, especialistas en educación y pediatría coinciden en la necesidad de implicar a las familias. Entre las estrategias más recomendadas se encuentra establecer límites claros de uso, especialmente en horarios clave como antes de dormir o durante las comidas.

Otra medida eficaz es ofrecer alternativas atractivas. En municipios como Acehúche o Valdencín, actividades comunitarias, talleres o propuestas culturales permiten a las familias disponer de opciones de ocio alejadas de las pantallas.

También se recomienda fomentar el juego al aire libre y el tiempo en familia sin dispositivos. Espacios como plazas, parques o entornos naturales en localidades como Ceclavín o Galisteo facilitan este tipo de dinámicas.

El ejemplo de los adultos es otro factor determinante. Los expertos subrayan que los hábitos familiares influyen directamente en el comportamiento de los menores, por lo que reducir el uso de pantallas en el entorno doméstico contribuye a generar rutinas más equilibradas.

En este contexto, proyectos como Playtopía no solo ofrecen una propuesta cultural, sino que actúan como herramienta de sensibilización. Al llevar este debate a los pueblos de Cáceres, la iniciativa contribuye a abrir una conversación que afecta tanto a la educación como a la vida cotidiana de las familias.

El reto, coinciden especialistas y educadores, no pasa por eliminar la tecnología, sino por encontrar un equilibrio que permita a los niños seguir siendo niños: jugar, imaginar y relacionarse más allá de una pantalla.