Nueve rutas en bici y tres senderos: la Diputación de Cáceres desvela el programa Ciclo@teUNESCO en sus espacios protegidos

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha nuevas actividades dentro del proyecto Territorios Unesco de la Euroace, una iniciativa de cooperación transfronteriza con la que la provincia quiere reforzar la proyección turística y ambiental de sus espacios reconocidos por la Unesco. El programa, aprobado en el marco de Interreg VI-A España-Portugal, está liderado por la institución provincial y cuenta con la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura como socia. Su objetivo general es impulsar un modelo de desarrollo turístico sostenible en torno a Monfragüe, Tajo Internacional y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, junto al territorio portugués de Naturtejo.

La propuesta suma ahora dos nuevas líneas de participación pública. Por un lado, los circuitos Ciclo@teUNESCO, que combinan deporte, naturaleza y promoción del territorio a través de rutas cicloturistas y senderistas. Por otro, el concurso Fotografi@teUNESCO, concebido para animar a vecinos y visitantes a captar con su cámara la singularidad de estos paisajes y su patrimonio. Ambas acciones se inscriben en una estrategia más amplia con la que la Diputación viene trabajando para convertir los territorios Unesco en un producto turístico reconocible y estructurado.

Nueve rutas en bici y tres senderos

El programa Ciclo@teUnesco incluye nueve rutas cicloturistas-MTB y tres rutas senderistas repartidas entre los tres grandes territorios UNESCO de la provincia. En la Reserva de la Biosfera de Monfragüe figuran las rutas Casas de Millán-Villa del Arco el 26 de abril, la circular de Casas de Miravete el 10 de mayo y la de Serradilla-Centro de Interpretación La huella del hombre el 26 de septiembre. En la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional se han programado la ruta Carbajo-Herrera de Alcántara el 11 de abril, Garrovillas de Alconétar-Alcántara el 3 de mayo y Dehesas de Membrío-Salorino-Herreruela el 31 de mayo. En el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se celebrarán las rutas Bohonal-Castañar de Ibor el 28 de marzo, la circular de Navezuelas el 23 de mayo y la circular de Cañamero el 12 de septiembre.

Cada una de estas citas incorpora además alguna actividad turística o de interpretación de la naturaleza, de modo que la experiencia no se limite al recorrido deportivo. La organización contempla también avituallamiento y el alquiler gratuito de bicicletas para al menos el 20 por ciento del cupo, con un mínimo de cuatro bicicletas eléctricas por ruta. El planteamiento, por tanto, busca abrir la participación a perfiles distintos y facilitar el acceso incluso a quienes no disponen de material propio.

Una mirada turística más estructurada

Estas actividades llegan en un momento en el que la Diputación está reforzando la construcción del llamado Grand Tour Territorios UNESCO, un producto turístico pensado para articular una oferta conjunta en torno a estos enclaves. En las últimas semanas, la institución ha iniciado sesiones informativas en distintos municipios para implicar a empresarios y agentes del destino en esta estrategia, que pretende ordenar mejor la oferta y dar una imagen común a unos espacios con un gran valor paisajístico, geológico y ambiental.

La iniciativa se apoya, además, en el peso específico de los tres territorios cacereños. Monfragüe es Reserva de la Biosfera; Tajo Internacional comparte ese reconocimiento en clave transfronteriza con Portugal; y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara encara en 2026 un año clave con la vista puesta en su revalidación como Geoparque Mundial Unesco en 2027. Todo ello refuerza la idea de que la provincia cuenta con una red de espacios singulares sobre la que construir propuestas de turismo activo y de naturaleza con proyección exterior.

Fotografía para captar la esencia del territorio

La segunda gran novedad es Fotografi@teUNESCO, un concurso que invita a mirar estos enclaves desde el objetivo de una cámara bajo el lema 'Tu mirada Unesco'. La propuesta busca implicar a participantes en la difusión visual de estos paisajes, animando a captar tanto sus valores naturales como patrimoniales. La fotografía aparece así no solo como herramienta creativa, sino también como vía de promoción y de conexión emocional con el territorio.

Con estas nuevas actividades, la Diputación de Cáceres da un paso más en una línea de trabajo que combina deporte, turismo sostenible y valorización del patrimonio. La idea de fondo es sencilla: recorrer, conocer y contar la provincia desde sus espacios más reconocidos, pero hacerlo con fórmulas que ayuden a fijar actividad y a generar una imagen compartida de los territorios Unesco en la raya hispano-portuguesa.