Carlos V: la figura del emperador, un referente histórico con discreta presencia en el colegio de Cuacos de Yuste

Carlos V y Cuacos de Yuste caminan de la mano. Todos los años la compañía de teatro realiza una interpretación de lo que fue la llegada del emperador al Monasterio del pueblo, un momento que, sin duda, cambió la historia de la comarca de La Vera. Nada más entrar al pueblo ya ves al monarca en una escultura en lo que es el inicio hacia la subida al lugar donde abandonó el mundo, el Monasterio de Yuste. De todos los lugares de su imperio, decidió morir en Cáceres.

Sin embargo, la imagen que ofrece Cuacos de Yuste contrasta con la de Madrigalejo, donde la figura de Fernando el Católico está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, desde el colegio hasta el propio ayuntamiento. En el caso verato, pese a la estrecha relación histórica con Carlos V, su huella resulta mucho más discreta en el día a día.

Cinco siglos después de su muerte, el emperador sigue siendo uno de los personajes más relevantes de la historia europea y una figura estrechamente vinculada a la comarca de La Vera. Sin embargo, esa importancia histórica no siempre se traduce en una presencia real en el ámbito local, especialmente en el educativo.

En el CEIP Jeromín, su figura no ocupa un lugar destacado dentro del proyecto pedagógico. Así lo explica su directora, Covadonga Cascallana, quien reconoce que el emperador no forma parte de una línea de trabajo específica del centro. “Puede que en algún momento puntual algún docente lo haya trabajado dentro de su programación, pero como proyecto de centro no hay nada específico”, señala. “No se le da ninguna importancia especial”.

Desapercibido en las aulas

Lejos de articular el aprendizaje en torno a la figura histórica del monarca, el colegio centra sus esfuerzos en otras iniciativas educativas consolidadas, como los proyectos de animación a la lectura y la escritura en colaboración con otros centros de la comarca. “Invertimos mucho tiempo y recursos en actividades completas que tienen continuidad, pero no partimos de la figura de Carlos V para estructurar el currículo”, explica Cascallana.

Esta realidad sorprende si se tiene en cuenta que el municipio está directamente ligado a los últimos días del emperador, que eligió este enclave para retirarse tras su abdicación. Aun así, en el ámbito cotidiano, su figura no se percibe como un eje vertebrador de la identidad local, al menos en espacios como la escuela.

Legado vivo

A nivel institucional, la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V sí mantiene viva esa memoria, con sede precisamente en la localidad. Desde esta entidad se busca poner en valor el legado del monarca y su relación con distintos territorios europeos. “Es una figura que se conoce generalmente, que tiene cierta visión”, apunta su director-gerente, Quintín Corras.

No obstante, más allá de estas iniciativas, la percepción sobre Carlos V en el entorno cercano parece moverse entre el reconocimiento histórico y una cierta distancia práctica. Vecinos y agentes locales coinciden en que su legado forma parte del imaginario colectivo, pero no siempre se traduce en una presencia activa en la vida diaria. La existencia de actividades puntuales, como representaciones teatrales en el municipio, refleja ese interés, aunque de forma esporádica.

Algo parecido realiza la Fundación Yuste, que con Carlos V como telón de fondo contribuye al impulso y la consolidación de los vínculos existentes entre Extremadura, Europa e Iberoamérica bajo los principios de lealtad, respeto por la respectiva identidad, mutuo beneficio y solidaridad. Lo hace como una entidad sin ánimo de lucro de carácter internacional, como fue el monarca. Es esta fundación la que entrega el Premio Europeo Carlos V, en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI.

Clave patrimonialmente

Donde su huella sí permanece con fuerza es en el patrimonio. El Monasterio de Yuste sigue siendo el gran símbolo de su paso por Extremadura. En este enclave, rodeado de naturaleza, el emperador pasó sus últimos años tras abandonar el poder, consolidando un vínculo histórico que hoy atrae a visitantes y estudiosos. También Jarandilla de la Vera vivió su paso, pues su actual Parador fue el imponente castillo donde el emperador esperó a que finalizara la construcción de su monasterio.

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Así, entre la proyección internacional de su figura y la relativa discreción de su presencia en el ámbito local, Carlos V continúa siendo un referente histórico indiscutible cuya memoria, sin embargo, se gestiona de manera desigual según el contexto.