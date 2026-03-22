La cueva de la Chiquita, un tesoro prehistórico en Cañamero que revela más de 250 pinturas rupestres

La comarca de las Villuercas es conocida por su paisaje inigualable. Con sus sierras abruptas, valles estrechos y dehesas dibuja uno de los entornos más singulares de Extremadura. Es una tierra de contrastes, de horizontes quebrados y de pueblos que se asientan entre montañas. En esta zona del sureste cacereño, la naturaleza se presenta con una imagen poderosa y serena al mismo tiempo. Las laderas cubiertas de vegetación, los castañares, los olivares y las extensiones de monte mediterráneo componen una estampa en la que el verde y los tonos ocres cambian con las estaciones.

Pinturas rupestres en la cueva de la Chiquita. / Cedida a El Periódico

Las Villuercas ofrecen además un paisaje en el que conviven la tradición rural y una notable riqueza geológica. En el entorno del municipio de Cañamero se conserva uno de los mayores tesoros terrestres de la zona. Se trata de la cueva de la Chiquita, también conocida como la cueva de Álvarez. Este abrigo rupestre se ha consolidado como uno de los enclaves patrimoniales más valiosos de la comarca. Un espacio en el que confluyen naturaleza, historia y arte prehistórico, en un entorno que conserva intacta buena parte de su capacidad de asombro.

El descubrimiento de las cuevas

El lugar empezó a llamar la atención de los investigadores a comienzos del siglo XX. Las primeras referencias científicas se remontan a 1915, cuando Juan Cabré mencionó la cavidad en una publicación sobre arte rupestre en España. Anteriormente, había sido localizada poco antes por el prospector de arte rupestre Tomás Pareja y sus hijos, colaboradores del prehistoriador francés Henri Breuil. Aquella noticia situó a la cueva de la Chiquita como la primera estación de arte esquemático conocida y divulgada en la provincia de Cáceres.

Un año después, en 1916, Breuil visitó personalmente el abrigo y lo incorporó a sus investigaciones sobre pintura esquemática peninsular. Estos acabarían publicándose años más tarde. También el arqueólogo José Ramón Mélida dejó constancia del enclave en los trabajos preparatorios de su catálogo monumental de la provincia. En ellos se incluían algunas de las primeras fotografías conservadas del lugar y apuntes sobre varias de sus representaciones.

Ya durante el siglo XX, otros especialistas siguieron ampliando el conocimiento sobre la cueva. Estas investigaciones se produjeron especialmente a partir de la segunda mitad de los años ochenta. Durante esta etapa, se retomaron los estudios directos sobre las pinturas y se avanzó en su protección y catalogación.

Aquella labor científica permitió revisar las figuras ya conocidas e incorporar nuevos paneles al inventario del abrigo. Más adelante se acometieron trabajos de limpieza y adecuación. Además, se llevó a cabo la instalación de una pasarela y paneles explicativos que facilitan hoy la visita y ayudan a interpretar los tres conjuntos pictóricos conservados en la cavidad.

Más de 250 pinturas rupestres

La cueva no solo sobresale por su valor arqueológico, sino también por el paisaje que la rodea, marcado por el bosque de galería y la biodiversidad asociada al río Ruecas. Asimismo, la antigüedad de la gruta no es su único atractivo. El abrigo reúne más de 250 figuras, una cantidad poco habitual en este tipo de yacimientos, y presenta además una gran variedad de motivos y técnicas.

Algunas de las pinturas llaman especialmente la atención por su gran tamaño. Según los especialistas, este podría relacionarse con la necesidad de que fueran visibles desde cierta distancia dentro de un espacio de amplias dimensiones. Esa monumentalidad, unida a la facilidad de acceso y a la capacidad del abrigo para acoger a numerosas personas, lleva a pensar que pudo ser utilizado durante siglos como lugar de encuentro o de carácter ceremonial.

Desde el punto de vista cronológico, las representaciones abarcarían un largo periodo, desde finales del Neolítico hasta los inicios de la Edad del Hierro. Una secuencia que se aprecia tanto en los temas como en la técnica. Las primeras manifestaciones presentan trazos gruesos en tonalidades rojas oscuras; a las que le seguirían motivos en blanco. Finalmente, aparecerían nuevas figuras en rojo más claro o rojo vinoso, entre ellas algunos grandes antropomorfos.

El conjunto se completaría con representaciones de trazo más fino. Un ejemplo de ello es un pequeño cuadrúpedo, que con frecuencia pasa desapercibido para los visitantes por su reducido tamaño. Las características materiales de las pinturas también aportan información sobre su ejecución. Por ejemplo, el grosor de algunos trazos permite deducir que fueron realizados con la yema de los dedos.

Un lugar único para conocer el pasado

Igualmente, la variedad cromática convierte a este abrigo en un ejemplo singular dentro del arte rupestre esquemático de la zona. Esta paleta se compone de rojos anaranjados, tonos vinosos, matices oscuros próximos al óxido puro y motivos blancos.

"Este es uno de los mejores sitios donde poder descubrir las representaciones esquemáticas del calcolítico", indica Laura Herrera, técnico en Medio Ambiente y encargada del Centro de Recepción del Geoparque. Este equipo es el encargado de la difusión, gestión turística y puesta en valor de las cuevas de Cañamero. La gruta se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

Ellos calculan que más de 3.500 personas pasan cada año por sus instalaciones y que buena parte de ellas se acercan después hasta el abrigo. A esa cifra se suman quienes acceden por libre, especialmente durante los meses de verano. En estas fechas, la proximidad de las piscinas naturales incrementa notablemente la afluencia. Por ello, se estima que el número total de visitantes puede superar las 5.000 personas anuales.

Para la localidad cacereña, la cueva constituye un recurso de primer orden, tanto por su relevancia cultural como por su capacidad para complementar otros espacios de interés cercanos. La visita ofrece una experiencia completa, ya que combina patrimonio arqueológico, riqueza geológica y un entorno natural especialmente atractivo. El desfiladero del río Ruecas y el Sendero Azul, así como las propias zonas de baño, son algunos de los enclaves que destacan en la zona.

El Centro de Recepción de Visitantes, incluye habitualmente la cueva de la Chiquita en sus actividades divulgativas. El establecimiento está integrado en el programa de rutas por espacios naturales de la Junta de Extremadura. Durante la primavera, escolares e institutos participan en recorridos guiados que terminan en el abrigo, donde reciben explicaciones sobre su historia, sus pinturas y el valor del enclave.

Códigos QR y tecnología NFC para entender el yacimiento

En este sentido se ha impulsado el proyecto europeo Art Points, que próximamente estará disponible en estas cuevas. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Asociación Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, que trabaja en la identificación y digitalización de enclaves prehistóricos situados en entornos naturales.

La corporación se centra en aquellos con escasos recursos interpretativos, trabajando en hacer más fácil que el visitante pueda comprender mejor su significado y contexto. Con esta nueva iniciativa busca poner en valor el arte rupestre menos conocido y reforzar su proyección turística a través de herramientas digitales

La propuesta se apoya en la instalación de balizas con códigos QR y tecnología NFC, un sistema inalámbrico de corto alcance. Estas permitirán consultar desde el teléfono móvil información detallada sobre cada yacimiento, así como contenidos audiovisuales y recreaciones gráficas.

Laura defiende que "la visita engloba un conjunto perfecto para pasar un día disfrutando de este maravilloso lugar". Además, señala que se trata de un lugar accesible y apto para públicos muy diversos, "desde niños hasta personas mayores". A su juicio, la visita es una propuesta especialmente completa para quienes quieran acercarse a uno de los rincones más singulares de las Villuercas. Allí, entre piedra, monte y memoria, la cueva de la Chiquita sigue conservando la huella de quienes la utilizaron durante milenios.