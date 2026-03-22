Un incendio calcina la planta baja de una vivienda en Trujillo y los bomberos sofocan el fuego

Los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) han intervenido en la mañana de este domingo en Trujillo para sofocar un incendio que ha calcinado la planta baja de una vivienda unifamiliar situada en el número 17 de la calle Hernán Cortés.

El fuego ha obligado a los efectivos a emplearse a fondo para controlar las llamas y evitar que el incendio se propagara al resto del inmueble. El suceso se ha producido en una zona próxima a la carretera N-521, muy cerca del estadio municipal de fútbol Julián García de Guadiana.

Según la información facilitada, el incendio no ha causado daños personales, por lo que todo ha quedado en pérdidas materiales en la planta baja de la vivienda, que ha resultado calcinada.

La rápida actuación de los bomberos ha permitido extinguir el fuego y asegurar la zona tras una intervención que ha generado expectación en este punto de la localidad. Por el momento, no han trascendido más datos sobre el origen del incendio.

El suceso ha vuelto a poner de relieve la importancia de la respuesta inmediata de los servicios de emergencia en este tipo de situaciones, especialmente cuando el fuego se declara en el interior de una vivienda y existe riesgo de propagación.