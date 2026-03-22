Trujillo abre la Semana Santa con un pregón de Vladimir Sánchez y el reconocimiento a María Cancho

Trujillo dio inicio oficial a su Semana Santa 2026 con la celebración de su pregón anunciador, un acto cargado de emoción, fervor y sentimiento cofrade que reunió a autoridades, representantes de las hermandades y numerosos vecinos en torno a una de las citas más esperadas del calendario religioso local.

La ceremonia, presentada por la periodista María López, sirvió para ensalzar la identidad, la tradición y la dimensión espiritual de la Semana Santa trujillana, en una velada que tuvo como eje central el pregón pronunciado por el sacerdote D. Vladimir Sánchez Puerta, quien ofreció una intervención profundamente íntima, pastoral y evocadora, marcada por sus recuerdos personales, su amor por Trujillo y una intensa llamada a vivir estos días desde la fe.

Antes del pregón, intervinieron el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo, Manuel Quesada, y la alcaldesa de la ciudad, Inés Rubio, quienes coincidieron en destacar el valor humano, patrimonial y espiritual de la Semana Santa local, así como el trabajo silencioso de quienes la hacen posible año tras año.

Reconocimiento al trabajo callado de las cofradías

En su intervención, Manuel Quesada puso el acento en el esfuerzo generoso y muchas veces invisible de quienes sostienen la vida cofrade durante todo el año. El presidente de la Junta quiso reconocer el compromiso de juntas directivas, vocales, costaleros, bandas y agrupaciones musicales, así como de tantos hombres y mujeres que trabajan “sin esperar a que huela a incienso” para mantener vivas las hermandades de la ciudad.

Quesada subrayó que la verdadera esencia de la Semana Santa reside precisamente en ese trabajo silencioso, en quienes preparan cultos y procesiones, cuadran horarios, cuidan enseres y dedican tiempo y esfuerzo a preservar una tradición profundamente arraigada. En ese contexto, enmarcó también el sentido del galardón Cofrade del Año, concebido para reconocer esa labor callada que sostiene el mundo cofrade.

El presidente destacó especialmente la figura de María Cancho Bravo, premiada en esta edición, a quien definió como ejemplo de relevo generacional y de compromiso firme con la Semana Santa trujillana. Señaló que, pese a su juventud, representa una trayectoria ya sólida, marcada por la implicación, la capacidad de trabajo y la dedicación constante. Finalmente, animó a los asistentes a dejarse interpelar por las palabras del pregonero y a vivir una Semana Santa “llena de emoción, respeto y recogimiento”.

Una Semana Santa que aspira al reconocimiento nacional

Por su parte, la alcaldesa Inés Rubio reivindicó la Semana Santa de Trujillo como una celebración que va mucho más allá de una cita en el calendario. La definió como historia, cultura, tradición y fe, y recordó que cada paso, cada imagen, cada corneta y cada tambor forman parte de un patrimonio recibido de generaciones anteriores y que ahora corresponde conservar y transmitir.

Rubio agradeció expresamente la labor de las cofradías, de la Junta de Cofradías, de la Iglesia, de los costaleros, bandas, voluntarios y de todas las personas que contribuyen con dedicación a que esta tradición siga creciendo. Además, recordó que la Semana Santa trujillana cuenta ya con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que, afirmó, debe servir de impulso para seguir trabajando por una nueva meta: la declaración de Interés Turístico Nacional.

En este sentido, la regidora destacó la necesidad de avanzar desde la unidad, el compromiso y la colaboración entre instituciones, remarcando que el Ayuntamiento mantiene su voluntad de trabajar junto a la Junta de Cofradías y el resto de sectores implicados para promocionar y fortalecer esta celebración. También tuvo palabras para uno de los momentos más singulares de la tradición local, el Domingo de Resurrección y el Chíviri, que definió como parte esencial de la identidad colectiva de Trujillo.

Un pregón desde la memoria, la fe y el corazón

El momento central del acto llegó con el pregón de D. Vladimir Sánchez Puerta, sacerdote muy vinculado a Trujillo por su paso pastoral por la ciudad, donde ejerció durante siete años como vicario parroquial y párroco en distintas localidades del entorno. Su intervención estuvo marcada por el recuerdo emocionado de aquella etapa, por el afecto hacia la ciudad y por una visión profundamente espiritual de la Semana Santa.

Desde el inicio, el pregonero confesó sus nervios y la responsabilidad que sentía al asumir esta tarea, al tiempo que agradeció la confianza depositada en él. Recordó con cariño sus años en Trujillo, evocando calles, plazas, catequesis, comunidades parroquiales, niños, jóvenes, familias y mayores, y llegó a afirmar que lo más grande que descubrió en la ciudad no fue solo su patrimonio monumental, sino su gente.

D. Vladimir Sánchez Puerta en el Pregón de la Semana Santa de Trujillo / ALEJANDRO CANCHO

Lejos de plantear un discurso meramente descriptivo, Vladimir Sánchez Puerta ofreció un pregón meditativo, cargado de imágenes, símbolos y referencias evangélicas. Su mensaje giró en torno a una idea central: la Semana Santa de Trujillo no debe contemplarse únicamente como una manifestación artística o tradicional, sino como una auténtica proclamación pública de la fe, una oportunidad para el encuentro con Dios y una llamada a vivir con hondura el misterio pascual.

Durante su intervención, apeló directamente a los cofrades como “portadores de lo sagrado”, destacando que quienes cargan con las imágenes, quienes acompañan los pasos o quienes sirven en sus hermandades están dando testimonio visible de una fe heredada y vivida. En uno de los pasajes más significativos de su pregón, subrayó que las procesiones hablan, que las imágenes hablan y que cada paso de la Semana Santa trujillana expresa el paso de Dios por la vida del pueblo.

Un recorrido espiritual por cada jornada de la Semana Santa trujillana

Uno de los aspectos más destacados del pregón fue el recorrido que el sacerdote realizó por los distintos días de la Semana Santa de Trujillo. Con un lenguaje poético y profundamente religioso, fue evocando cada jornada, cada imagen y cada momento como una experiencia viva de fe.

Así, habló del Domingo de Ramos como entrada triunfal del Hijo de David en los corazones del pueblo; del Lunes Santo con el Cristo de la Fe y su viacrucis; del Martes Santo, con la figura de María Magdalena y la oración de Jesús en el Huerto Getsemaní; del Miércoles Santo, con el Cristo del Perdón y el Cristo Cautivo; del Jueves Santo, con la intensidad de la oración, la flagelación y la Soledad de María; y del Viernes Santo, con el Cristo Yacente, la Virgen de las Angustias, San Juan y el gran encuentro en la Plaza Mayor.

Más allá de la descripción litúrgica, el pregonero convirtió cada escena en una catequesis viva sobre el dolor, el perdón, la fidelidad, la esperanza y la resurrección. Reivindicó además la necesidad de que las calles llenas durante las procesiones tengan su reflejo en templos también llenos durante el triduo pascual, recordando que lo que se expresa fuera nace primero de lo que la Iglesia celebra dentro.

Su intervención fue, en definitiva, una invitación a vivir la Semana Santa con autenticidad, desde el corazón y no solo desde la costumbre, reivindicando la religiosidad popular como cauce de evangelización y como expresión de un pueblo que mantiene viva su memoria creyente.

María Cancho Bravo, Cofrade del Año

Tras la entrega del recuerdo al pregonero, el acto continuó con uno de sus momentos más emotivos: la concesión del premio Cofrade del Año a María Cancho Bravo.

En la lectura del fallo se destacó su vinculación cofrade desde la infancia, especialmente en la cofradía del Cristo Cautivo, donde ha desempeñado funciones como vocal y tesorera, siendo una pieza clave en el funcionamiento diario de la hermandad. También se puso en valor su labor en la propia Junta de Cofradías, donde ocupó el cargo de secretaria, así como su capacidad de diálogo y su papel como nexo entre las distintas hermandades de la ciudad.

María Cancho, Cofrade de Honor de Trujillo 2026 / ALEJANDRO CANCHO

De forma especial, el reconocimiento quiso poner el foco en el trabajo desarrollado por Cancho Bravo durante el último año en la recaudación de fondos para la construcción de un nuevo retablo para las imágenes de su cofradía, una labor que ha evidenciado su capacidad organizativa, su constancia y su entrega.

Visiblemente emocionada, María Cancho Bravo agradeció el galardón y quiso compartirlo con los jóvenes cofrades, lanzando un mensaje de tranquilidad y esperanza a quienes llevan décadas sosteniendo esta tradición. En sus palabras, aseguró que las tradiciones están a salvo porque los jóvenes “no solo son el futuro de las cofradías, sino también su presente”, reivindicando así la implicación de las nuevas generaciones en la vida cofrade trujillana.

Broche musical desde Salamanca

El acto concluyó con la actuación de la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca, encargada de poner el broche final a una velada solemne y emotiva. La formación, fundada en 2013, ofreció sus sones como cierre de un pregón que volvió a convertir la palabra, la música y la fe en antesala de la pasión trujillana.

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Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca en Trujillo / ALEJANDRO CANCHO

Con este acto, Trujillo abre oficialmente su Semana Santa 2026, reafirmando la fuerza de una tradición que combina patrimonio, religiosidad popular, compromiso colectivo y sentimiento de pueblo. Y lo hizo con un pregón que no solo anunció las procesiones por venir, sino que invitó a mirar la Semana Santa como un verdadero camino interior de fe, memoria y esperanza.