El acueducto de las Herrerías, el gigante hidráulico de Campillo de Deleitosa

A lo largo de las extensas tierras rurales de la provincia de Cáceres se esconden multitud de tesoros históricos. Catedrales, monasterios y estatuas que cuentan las crónicas de sus pueblos. Esta riqueza monumental ha sido estudiada y mostrada al público en numerosas ocasiones. Sin embargo, existe un gran sector que forma parte del patrimonio más desconocido de Extremadura.

El acueducto de las Herrerías es una de esas edificaciones formidables, pero cuya trayectoria histórica ha sido contada en muy pocas ocasiones. Esta impresionante obra de ingeniería hidráulica se encuentra en el valle de la Garganta Descuernacabras, en las inmediaciones de Campillo de Deleitosa. Se trata de una de las grandes joyas que se esconden en el corazón del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Una ubicación privilegiada

Campillo de Deleitosa, un pequeño municipio del noreste cacereño integrado en el Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, conserva en su término uno de esos enclaves que resumen, casi por sí solos, la relación histórica entre el paisaje y el trabajo humano. En este entorno abrupto, de gargantas encajadas, laderas de pizarra y viejos caminos, el acueducto de las Herrerías aparece como una obra levantada para dominar la pendiente sin romper el pulso del agua.

Su historia, sin embargo, no responde a una sola fecha cerrada. La tradición y varios estudios sobre el enclave sitúan el origen del aprovechamiento hidráulico en torno a una antigua herrería que pudo funcionar ya entre finales de la Edad Media y la Edad Moderna. De hecho, en la zona se conserva la memoria del martinete y de un posible complejo metalúrgico mayor, algo que también sugiere la toponimia del lugar, con nombres como Cerro de las Minas, Las Minillas o Herrería. A esa primera etapa se sumó después una segunda fase, ya ligada a la producción eléctrica, cuando la conducción de agua pasó a abastecer tres centrales de menor tamaño que dieron luz al municipio antes que a otros pueblos del entorno.

Ahí reside buena parte del interés del conjunto. El acueducto no puede entenderse como una pieza aislada, sino como el tramo más espectacular de una infraestructura más amplia. La obra se articula en torno a un canal de varios kilómetros que nace en una presa situada en la confluencia de las gargantas de los Batanes, del Colmenar y de los Torneros. Desde ese punto, el agua era captada y conducida por la ladera del Descuernacabras con una pendiente muy precisa, calculada para mantener el flujo constante y aprovechar al máximo la fuerza hidráulica.

Ocho metros de altura y veinte arcos

La construcción impresiona por su sencillez técnica y por su eficacia. El trazado se adapta a las curvas de nivel del terreno para no perder cota de manera brusca. El canal fue enfoscado con cal para evitar fugas, mientras que la fábrica del conjunto se resolvió con materiales muy ligados al territorio: pizarra, argamasa y, en la parte superior, remates de ladrillo. Esa combinación permitió levantar una infraestructura resistente, funcional y perfectamente integrada en el paisaje serrano.

Cuando el canal alcanza su punto más espectacular, la obra revela toda su envergadura. Para salvar una de las abruptas bajadas hacia la garganta, sus constructores levantaron un acueducto de unos ocho metros de altura, sostenido por una veintena de arcos y un gran muro. La imagen impresiona por su tamaño, pero también por la precisión de su diseño y por la solidez de una fábrica levantada con pizarra y argamasa, los mismos materiales empleados en el resto de la canalización y en la presa, mientras que la parte superior del canal se remató con ladrillo.

A partir de ahí, en un punto concreto del trazado, se desprende un ramal que conducía el agua hasta una antigua herrería. En ese enclave funcionó el martinete o molino hidráulico que, mediante la fuerza del agua a presión y un sistema de álabes y levas, accionaba el gran martillo de la fragua. Hoy apenas quedan restos, pero aún es posible intuir la relevancia que tuvo la actividad metalúrgica en esta zona de la comarca. A ello se suma que parte del recorrido conservado quedó vinculado después, ya a comienzos del siglo XX, al funcionamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas, según recoge la documentación divulgativa del Geoparque.

La conducción continúa aguas abajo y llegó a suministrar energía a tres pequeñas centrales eléctricas, cuyas ruinas todavía se conservan. Aquellas instalaciones, conocidas popularmente como "fábricas de luz", permitieron que Campillo de Deleitosa dispusiera de electricidad antes que otros municipios cercanos de mayor tamaño y mejores comunicaciones. Ese hecho aporta además una dimensión social al conjunto, que no solo habla de ingeniería hidráulica, sino también del proceso de modernización de un pequeño pueblo a partir de los recursos de su propio entorno.

El camino que cruza el acueducto

En torno a esta infraestructura se ha consolidado además una ruta que permite conocer de cerca el acueducto y el canal de las Herrerías. El itinerario sigue el cauce de la antigua hidroeléctrica, que a su vez aprovechaba una conducción menor dirigida hacia la herrería medieval que da nombre a la ruta. En muchas páginas especializadas aparece clasificada con una dificultad media-baja, aunque quienes la han realizado suelen considerar que su exigencia real se acerca más a un nivel medio. Algunas propuestas turísticas del territorio la presentan como un recorrido circular de unos seis kilómetros, mientras que otras actividades guiadas amplían el trazado, por lo que conviene comprobar con detalle el itinerario antes de iniciar la marcha.

La ruta no está señalizada y, aunque en distintas ocasiones se ha planteado su acondicionamiento, sigue sin contar con una señalización estable. A ello se añade la escasa cobertura móvil en buena parte del recorrido, por lo que se recomienda informarse previamente en el ayuntamiento antes de realizar la visita. No es una advertencia menor. Las referencias oficiales del Geoparque indican que el acceso parte de Campillo de Deleitosa por el antiguo camino de Robledollano, hasta llegar a la garganta y al inicio del acueducto. La pista asfaltada se encuentra en buen estado hasta un apartadero y, desde ese punto, el último tramo debe completarse a pie por un sendero transitable.

Uno de los mayores atractivos del recorrido es que permite caminar sobre el propio acueducto, convertido hoy en uno de los pasos más singulares del itinerario. A medida que avanza la ruta, la perspectiva del monumento cambia y deja ver con claridad su trazado en curva, uno de los rasgos que más sorprenden a quienes lo contemplan por primera vez.

Historia y paisaje unidos

El valor del conjunto no se limita, sin embargo, a la obra hidráulica. Su entorno natural añade un interés especial a la visita. En este paisaje de gran riqueza aparecen especies vegetales poco comunes en otras zonas de Extremadura, como loros y acebos. En las gargantas no es raro encontrar nutrias, mientras que los farallones de cuarcita sirven de refugio y paso a grandes rapaces como el buitre leonado o el águila real. A ello se suma el interés geológico de la Garganta Descuernacabras, uno de los espacios más singulares del geoparque, donde la erosión ha modelado un relieve abrupto que ayuda a comprender la necesidad de una solución constructiva de esta magnitud.

Pese a todo, el acueducto de las Herrerías sigue siendo hoy uno de los monumentos menos conocidos de Extremadura. Sin embargo, reúne méritos suficientes para ocupar un lugar destacado dentro del patrimonio regional. Técnica, paisaje, memoria industrial y una escala poco habitual convierten este enclave en una pieza excepcional. Para quienes disfrutan de la ingeniería histórica, del senderismo o de la historia rural, Campillo de Deleitosa conserva aquí una visita de gran valor.