El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia alerta sobre un intento de estafa por correo electrónico suplantando a la DGT

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia ha advertido públicamente a la población de un intento de estafa a través del correo electrónico. Ha sido la Guardia Civil de Malpartida quien ha querido hacer llegar la advertencia a la ciudadanía a través del ayuntamiento de un intento de fraude que se está enviando y recibiendo mediante correo electrónico.

Según ha explicado el consistorio que dirige el alcalde Raúl Barrado, se trata de una supuesta denuncia de tráfico pendiente de pago. Lo más llamativo es que el servidor de correo utilizado para su envío se encuentra "ubicado en Nigeria" y el enlace que aparece en el apartado Consultar su expediente "dirige al ciudadano a una copia de la web de la Dirección General de Tráfico que no es la auténtica", ha advertido el consistorio.

El objetivo, dinero y datos personales

El objetivo real de este correo y de la estafa es "la obtención de datos personales, bancarios, etcétera", de ahí que el ayuntamiento haya pedido a los vecinos de Malpartida "no abrir este tipo de correos ni pinchar en sus enlaces" porque "la DGT nunca notificará una denuncia mediante correo electrónico".

En un ejemplo de correo fraudulento que ha difundido el ayuntamiento a través de sus redes sociales aparece en el encabezamiento la expresión "Aviso importante" y advierte: "Acción requerida en las próximas 24 horas", una forma de poner nervioso al destinatario para que no piense demasiado en lo que lee y actúe enviando el dinero que se le pide.

De 100 a 200 y 400 euros, si no se paga

En concreto, el texto del correo señala: "Tras revisar su expediente administrativo, observamos que el pago correspondiente a la sanción emitida anteriormente aún no ha sido registrado en nuestro sistema". Se refiere, por tanto, a una sanción inicial que el destinatario del correo no habría recibido, al tratarse de una estafa, pero puede pensar que sí le llegó y no la había visto.

Así, el correo continúa señalando que, en esa supuesta comunicación anterior, el importe de la sanción era de 100 euros pero, al no haberlos pagado, se ha "actualizado" a 200 euros.

Una imagen del correo electrónico fraudulento que se ha recibido en Malpartida de Plasencia. / Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia

Tiempo límite de un día para pagar

Además, para presionar al destinatario, indica que, "si no se regulariza el pago dentro de las siguientes 24 horas, el importe pendiente se incrementará automáticamente a 400 euros". Por eso, recomienda consultar el expediente y completar el proceso de regularización "lo antes posible para evitar cargos adicionales".

Como han señalado el ayuntamiento y la Guardia Civil, nada de esto es cierto y, por lo tanto, no hay que pinchar en ningún enlace sino borrar el correo electrónico.

Las estafas por SMS, correo y llamadas ganan peso

Se da la circunstancia de que las estafas que llegan al móvil o al correo electrónico siguen avanzando en la provincia de Cáceres. El último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al cierre de 2025, sitúa en 3.600 las infracciones penales de cibercriminalidad registradas en la provincia, un 16,4% más que un año antes. Dentro de ese bloque, el dato más abultado vuelve a estar en las estafas informáticas, que pasaron de 2.381 a 2.983 casos, con una subida del 25,3%.

El repunte también se aprecia en las dos mayores ciudades cacereñas. En Cáceres, el balance oficial contabiliza 1.233 hechos de cibercriminalidad en 2025, frente a 1.218 en 2024, mientras que las estafas informáticas crecieron de 840 a 1.019, un 21,3% más. En Plasencia, la subida fue todavía más intensa: la cibercriminalidad pasó de 413 a 569 hechos, un 37,8% más, y las estafas informáticas escalaron de 363 a 483, con un incremento del 33,1%.

Operaciones frente a la ciberdelincuencia

Las cifras encajan con las operaciones de los cuerpos de seguridad de los últimos años. En abril de 2023, el Ministerio del Interior informó de la detención de 76 personas por estafar mediante el envío masivo de SMS fraudulentos que simulaban proceder de una entidad bancaria. Según la nota oficial, la Guardia Civil esclareció 282 delitos de estafa en todo el territorio nacional, "especialmente en la provincia de Cáceres".

El patrón se repite en otras investigaciones oficiales sobre ciberdelincuencia: mensajes al teléfono, correos suplantados y llamadas posteriores para rematar el engaño.

La Diputación forma para prevenir estafas

Esta extensión de las estafas ha llevado también a reforzar la prevención. La Diputación de Cáceres informó el pasado enero de que, junto con la Guardia Civil, había desarrollado un programa de formación en 60 municipios de la provincia, con más de 1.300 participantes y 65 acciones presenciales centradas en prevenir estafas digitales, fraudes electrónicos, phishing y suplantaciones de identidad.

Con ese escenario, el cierre estadístico de 2025 deja una fotografía clara: la ciberdelincuencia ya no es un fenómeno periférico en la provincia, sino una parte central de la criminalidad. Y dentro de ella, las estafas que entran por un SMS, un correo o una llamada siguen siendo, con diferencia, la puerta de entrada más habitual al fraude.