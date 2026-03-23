Backstage abre sus puertas en Berzocana: "Emprender en una localidad pequeña no es una renuncia, sino una oportunidad"

Backstage acaba de abrir sus puertas en Berzocana con una idea clara: acercar servicios de cuidado personal a la zona y hacerlo desde una mirada que mezcla oficio, cercanía y arraigo. Su propietaria, Yessica Muñoz, llegó a Extremadura desde Madrid, donde ya había tenido un salón con el mismo nombre, y decidió recuperar aquel proyecto tras instalarse en Cañamero, a pocos kilómetros de la localidad. La decisión, explica, "tuvo mucho de regreso a una vocación anterior" y también de apuesta por una forma distinta de vivir y trabajar.

La empresaria cuenta que, al dejar atrás su etapa en la capital, pasó a trabajar en hostelería. Sin emabrgo, "el deseo de volver al sector de la imagen siguió ahí". Ese impulso terminó cristalizando en la apertura de un nuevo negocio en Berzocana, un pueblo en el que, asegura, se ha sentido "arropada desde el primer momento". Para ella, emprender en una localidad pequeña "no es una renuncia, sino una oportunidad". Habla del apoyo vecinal, de la cercanía y de esa sensación de comunidad que, a su juicio, hace más llevaderos los comienzos.

Varios servicios en un mismo centro

Backstage ofrece servicios de peluquería, desde color, corte y peinado hasta tratamientos capilares. Junto a ello, el espacio incorpora otros perfiles profesionales, como un servicio de quiropráctica y otro vinculado a la estética y los tatuajes, con la idea de ampliar la oferta y evitar desplazamientos a quienes viven en la zona.

Esa utilidad práctica aparece una y otra vez en su discurso. Yessica defiende que "abrir negocios en pueblos pequeños es necesario" porque ayudan a fijar población y a sostener la vida cotidiana. Lo resume de forma sencilla: "sin niños no hay pueblo, pero sin negocios tampoco hay vida". En su caso, además, pone en valor el hecho de trabajar en un entorno que considera "privilegiado", donde los tiempos, las distancias y hasta el paisaje cambian la manera de entender el día a día.

El reto demográfico como fondo del emprendimiento

La apertura de un nuevo negocio en un municipio del medio rural conecta de lleno con uno de los grandes desafíos de la provincia de Cáceres: el reto demográfico. La propia Diputación ha situado en los últimos años el emprendimiento rural como una herramienta para atraer nuevos pobladores, consolidar oportunidades y sostener la actividad económica en los pueblos, dentro de iniciativas específicas frente a la despoblación. También ha impulsado programas ligados a la digitalización y a la generación de ecosistemas de oportunidades en el territorio rural.

Ese enfoque institucional parte de una realidad conocida: buena parte de la provincia está formada por pequeños municipios donde mantener servicios, actividad económica y empleo resulta clave para evitar la pérdida de población. En ese contexto, cada nueva apertura tiene un valor que va más allá del negocio en sí. Supone generar movimiento, ofrecer servicios cercanos y reforzar la idea de que en los pueblos "también se puede emprender, trabajar y construir un proyecto de vida".

Mucho más que una peluquería

La propietaria de Backstage insiste en esa dimensión cotidiana del emprendimiento. A su juicio, abrir un negocio en una localidad como Berzocana significa "prestar un servicio útil a vecinos" que, de otro modo, tendrían que desplazarse. Pero también significa contribuir a que el pueblo tenga más actividad y más opciones para quienes viven en él o para quienes se plantean instalarse en la zona.

Su mensaje va en esa dirección. Cree que "quienes prueban la vida en un entorno así descubren pronto una forma distinta de habitar el tiempo y el territorio". Habla de carreteras sin semáforos, de tranquilidad, de paisaje y de una "red de apoyo social" que, según dice, convierte al pueblo en "una casa compartida". En ese marco, Backstage nace como un pequeño negocio, sí, pero también como un gesto de confianza en el medio rural y en su capacidad para seguir generando vida.