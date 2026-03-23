La Diputación de Cáceres instalará filtros para eliminar el arsénico del agua en Valderrosas la próxima semana

La pequeña pedanía de Valderrosas podría ver finalizado su calvario pronto. O al menos para ello está trabajando la Diputación de Cáceres. Para ello, para “acabar de forma definitiva” con los problemas de abastecimiento de agua de la pedanía de Carcaboso, se ha apostado por la instalación de un nuevo sistema de filtración independiente para el núcleo.

Así se ha decidido tras la visita del equipo técnico y barajar tres opciones viables, como han sido la instalación de un equipo prefabricado, la conexión de las redes de Carcaboso y Valderrosas mediante bombeo y la opción mejor valorada que es la ejecución de una nueva unidad de filtración independiente, “que es la que mejor se adapta a las necesidades”, tal y como ha indicado el vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto.

Estos trabajos comenzarán la próxima semana tras ver una inversión de la diputación de 45.000 euros. Este prevé una nueva estructura adosada a los depósitos de Valderrosas, donde se puedan ubicar dos filtros que, conectados a la impulsión de agua bruta del pozo de sondeo, permitirán la filtración en dos etapas: una primera de arena y una segunda específica para la reducción del arsénico en el agua bruta.

Además, se contará con un sistema de lavado, en un primer momento manual que se automatizará con inversiones de MásMedio, en el marco del PERTE de Digitalización del Agua (Proyecto AQUA-CERES). También se incorporarán otros equipos como una nueva bomba de cloración y un nuevo depósito de almacenamiento de hipoclorito sódico.

Imagen de una de las reuniones. / Diputación de Cáceres

“Esta inversión del Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres, única administración, por cierto, que se ha involucrado directamente en auxiliar al Ayuntamiento de Carcaboso en su solicitud, supone cambiar de forma definitiva los problemas del abastecimiento de Valderrosas”, concluyó Prieto.

Arsénico

Valderrosas atraviesa desde hace tiempo una situación crítica relacionada con la calidad de su agua potable. Con apenas medio centenar de habitantes, esta pequeña población se ha visto obligada a convivir con una realidad inusual: el agua que sale de sus grifos no es apta para el consumo humano debido a la presencia de arsénico por encima de los niveles permitidos por la normativa sanitaria.

Los análisis realizados han detectado concentraciones ligeramente superiores al límite legal establecido, fijado en 10 microgramos por litro, lo que ha llevado a las autoridades a restringir su uso para beber o cocinar. Aunque el agua puede emplearse para tareas domésticas como la limpieza o la higiene personal, los vecinos dependen desde hace meses del suministro alternativo mediante garrafas (10 litros por persona a la semana) o camiones cisterna, una solución provisional que para cubrir sus necesidades diarias.

Vecina de Valderrosas con botellas de agua. / Cedida

La situación ha generado un creciente malestar entre la población, que denuncia la prolongación del problema en el tiempo y la falta de soluciones definitivas, así como un rifirrafe entre vecinos y Ayuntamiento. Según los estudios, el agua de Valderrosas lleva teniendo altos niveles de arsénico desde 2011, y no fue hasta 2025 que no salió a la luz o, al menos, lo conocieron los vecinos.

Denuncias

Este descontento ha derivado incluso en acciones legales, con denuncias presentadas ante el Defensor del Pueblo o la Fiscalía para que se investigue la gestión del abastecimiento y un posible delito contra la salud pública, ya que el consumo de arsénico podría derivar en cáncer.

El origen del arsénico parece estar relacionado con las características geológicas de la zona, donde este elemento puede aparecer de forma natural en las aguas subterráneas. No obstante, su presencia en niveles superiores a los recomendados supone un riesgo para la salud si se consume de forma continuada, lo que obliga a intervenir en el sistema de abastecimiento.

Valderrosas. / Ayuntamiento de Carcaboso

Por su parte, las administraciones implicadas defienden que han actuado conforme a los protocolos una vez detectado el problema y subrayan que los niveles registrados no eran extremadamente elevados. Hasta que estas medidas entren en funcionamiento, Valderrosas continúa dependiendo de soluciones temporales, en un contexto marcado por la incertidumbre y la exigencia vecinal de una respuesta definitiva.