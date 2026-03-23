El Festivalino de Pescueza: un ejemplo de gestión comunitaria que impulsa el desarrollo rural

El Festivalino de Pescueza ha evolucionado desde su nacimiento en 2008 como una iniciativa cultural modesta hasta convertirse en una cita consolidada en la provincia de Cáceres. Ese crecimiento no se ha producido a costa de perder su esencia, sino precisamente reforzando uno de sus pilares: la participación activa de la comunidad local.

Desde sus primeras ediciones, los vecinos han asumido un papel central en la organización. Lo que comenzó como una colaboración puntual se ha transformado en una implicación estructural. En la actualidad, la población participa en múltiples niveles: desde la elaboración de dulces tradicionales hasta la cesión de espacios privados como huertos para aparcamientos, pasando por el montaje de infraestructuras o la acogida de visitantes. Esta evolución ha convertido al Festivalino en un ejemplo de gestión comunitaria, donde el evento no se limita a celebrarse en el pueblo, sino que es impulsado por él.

Participación vecinal en crecimiento

La implicación ciudadana ha pasado de ser un apoyo logístico a convertirse en un elemento identitario del festival. La alcaldesa de Pescueza ha destacado en distintas ocasiones que el objetivo es que quienes visitan el municipio "se sientan como en casa", una meta que solo es posible gracias a ese tejido social implicado.

Este modelo ha contribuido también a reforzar el sentimiento de pertenencia y a combatir dinámicas habituales del medio rural como el aislamiento o la pérdida de población. El Festivalino no solo atrae visitantes, sino que activa a la propia comunidad, que encuentra en el evento un espacio de cohesión intergeneracional.

Iniciativas similares en la provincia

El enfoque del Festivalino no es único en la provincia de Cáceres, aunque sí presenta rasgos propios. Existen otras iniciativas que, desde distintos formatos, buscan poner en valor el mundo rural y sus tradiciones.

En Piornal, la fiesta de Jarramplas, de Interés Turístico Nacional, ha logrado proyectar una tradición ancestral a nivel nacional, implicando a toda la población en su desarrollo y mantenimiento. En Acehúche, la celebración de Las Carantoñas sigue un esquema similar, donde la comunidad se convierte en protagonista de una manifestación cultural con profundas raíces históricas.

También destacan propuestas como el Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, que combina naturaleza, cultura y turismo rural en municipios como Hervás o Casas del Monte, o iniciativas impulsadas por asociaciones como Adesval en el Valle del Alagón, que trabajan en proyectos culturales y de dinamización territorial vinculados al medio rural.

Aunque estas iniciativas difieren en formato, desde fiestas tradicionales, hasta festivales o programas culturales, comparten un objetivo común: reivindicar el mundo rural como espacio de vida, cultura y futuro.

Tradición y talento extremeño como eje

Uno de los elementos diferenciales del Festivalino es su apuesta por visibilizar tanto la tradición como el talento contemporáneo extremeño. La programación integra actividades vinculadas a oficios tradicionales, como la matanza o la elaboración de dulces típicos, junto a talleres artesanales y propuestas de educación ambiental.

En el ámbito musical, el festival mantiene un equilibrio entre artistas de proyección nacional y creadores regionales. En la edición de 2026, más de la mitad del cartel está compuesto por artistas extremeños, lo que refuerza su papel como plataforma de difusión cultural. A ello se suman actuaciones de folclore, como las del Grupo de Coros y Danzas La Vara, y la presencia de elementos tradicionales como los tamborileros.

Además, el Festivalino incorpora símbolos identitarios como la plantación de árboles en la dehesa, una actividad que conecta cultura y sostenibilidad, y que refuerza su mensaje en defensa del entorno rural. Este modelo híbrido permite que la tradición no quede relegada a lo testimonial, sino que conviva con propuestas actuales, demostrando que el patrimonio cultural puede adaptarse y seguir siendo relevante.

En conjunto, el Festivalino ha consolidado un modelo que trasciende lo cultural para convertirse en una herramienta de desarrollo rural. Su evolución demuestra que la implicación comunitaria, la apuesta por lo local y la conexión entre tradición y modernidad pueden generar un impacto real en el territorio.