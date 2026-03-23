Una iglesia del siglo XVI convertida en vivienda sale a la venta en Trujillo por 1,5 millones de euros

La iglesia de San Andrés, ubicada en el corazón de Trujillo, en plena zona monumental de la ciudad, ha salido al mercado inmobiliario por 1.500.000 euros. Se trata de una antigua iglesia desconsagrada, fechada en 1518, que ha sido transformada en una vivienda monumental sin perder su esencia arquitectónica y patrimonial.

Situada junto al Arco de San Andrés y frente a la histórica Alberca, una antigua cisterna excavada en la roca, la residencia ofrece una propuesta poco común en España: habitar un espacio donde convergen siglos de historia, arquitectura religiosa y confort residencial.

La propiedad cuenta con 825 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 788 metros cuadrados. El conjunto incluye una casa principal con tres dormitorios en suite, cocina con chimenea, jardín, mirador y un gran salón presidido por dos chimeneas, además de dos casas de huéspedes independientes, lo que eleva el total a siete dormitorios y seis baños.

Uno de los dormitorios de la vivienda / p.B

Uno de los principales atractivos del inmueble es la conservación de elementos originales del antiguo templo. La piedra, la madera envejecida y los suelos de terracota refuerzan el carácter auténtico del edificio, mientras que la luz natural recorre los antiguos espacios religiosos, ahora integrados en una vivienda de gran personalidad.

Según la información del anuncio, la casa se vende totalmente amueblada y se presenta como una opción ideal tanto para quienes buscan una residencia principal con valor histórico como para quienes desean un refugio patrimonial en una de las localidades más emblemáticas de Extremadura. La comercialización está a cargo de la firma Patrice Besse, especializada en propiedades de carácter histórico. No es solo una vivienda singular: es un antiguo templo del siglo XVI, vinculado a uno de los relatos más emblemáticos de la memoria histórica de Trujillo.

Noticias relacionadas

Iglesia de San Andrés, al fondo a la derecha, junto a la Casa Fuerte de los Escobar y la Alberca / Miguel Sanz

A su singular valor arquitectónico se suma una poderosa carga histórica. Publicaciones sobre la memoria monumental de Trujillo, como las de D. Juan Tena (Trujillo histórico y monumental) o Magdalena Galiana (Guía histórica y artística. Pizarro y Orellana), sitúan su atrio como un enclave clave en la tradición local. Según esos relatos, fue allí donde Francisco Pizarro habría dado lectura a las capitulaciones y reunido a parte de los hombres que lo acompañarían en la expedición al Perú, lo que refuerza el carácter excepcional de esta propiedad hoy puesta a la venta.