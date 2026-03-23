Más de 200 municipios cacereños con menos de 3.000 habitantes: el emprendimiento, clave contra la despoblación

La apertura de negocios como La Posada de Lía en Berzocana ha vuelto a situar el foco en una realidad que atraviesa buena parte de la provincia de Cáceres: emprender en el medio rural implica enfrentarse a dificultades estructurales, pero también abre una vía para sostener la identidad cultural y atraer nueva población.

En una provincia donde, según datos oficiales del padrón a 1 de enero de 2025, más de 200 municipios tienen menos de 3.000 habitantes, el emprendimiento se ha convertido en una herramienta clave frente a la despoblación.

Retos económicos en el mundo rural

Los emprendedores rurales se enfrentan a un escenario marcado por varios factores. Uno de los principales es la estacionalidad de la demanda. En localidades como Berzocana o Robledillo de Gata, la actividad económica suele concentrarse en fines de semana, puentes o temporadas turísticas, lo que dificulta la estabilidad de ingresos durante todo el año.

A ello se suma la limitada masa de población local. Con apenas 375 habitantes en el caso de Berzocana, el consumo interno es reducido, lo que obliga a depender en gran medida de visitantes o turismo rural. Esta realidad también se observa en municipios como Trevejo o Santibáñez el Alto, donde los negocios dependen del flujo de viajeros.

La Posada de Lía: un negocio familiar que lucha contra la despoblación en el mundo rural de Cáceres / Cedida a El Periódico Extremadura

Otro reto relevante es el acceso a servicios e infraestructuras. Aunque ha mejorado en los últimos años, la conectividad digital o el transporte siguen siendo factores condicionantes en muchas zonas de la provincia, tal y como recogen estrategias regionales como la Agenda para el Reto Demográfico de Extremadura.

Además, los costes fijos, como energía, mantenimiento o suministros, no siempre se compensan con el volumen de negocio, especialmente en invierno, cuando la actividad cae. Esta situación obliga a los emprendedores a desarrollar modelos flexibles y diversificados.

Despoblación e identidad cultural

La pérdida de población no solo tiene consecuencias económicas, sino también culturales. En municipios como Berzocana, donde la población ha descendido en los últimos años, el riesgo no es únicamente la desaparición de servicios, sino también la pérdida de tradiciones, oficios y formas de vida.

Fiestas, gastronomía o prácticas comunitarias dependen directamente del número de vecinos que las sostienen. En pueblos como Piornal, con Jarramplas, o Acehúche, con Las Carantoñas, la continuidad de estas manifestaciones ha sido posible gracias a una fuerte implicación vecinal. Sin embargo, en localidades más pequeñas, la falta de relevo generacional pone en riesgo ese patrimonio inmaterial.

En este contexto, negocios como La Posada de Lía contribuyen indirectamente a preservar esa identidad. No solo generan actividad económica, sino que refuerzan dinámicas sociales basadas en la cercanía, la colaboración y el trato personal, elementos característicos del mundo rural cacereño.

Estrategias para atraer población

Frente a este escenario, distintos estudios sobre desarrollo rural y experiencias en la provincia apuntan a varias estrategias que están dando resultados.

Una de ellas es la creación de redes locales de apoyo. En Berzocana, la colaboración entre vecinos y negocios ha sido clave para la puesta en marcha de nuevos proyectos. Este modelo también se ha observado en iniciativas comarcales como las impulsadas por Adesval en el Valle del Alagón, que fomentan el emprendimiento ligado al territorio.

Otra estrategia es la diversificación de la actividad. Muchos negocios combinan alojamiento, restauración y experiencias turísticas para aumentar su viabilidad. En Hervás, por ejemplo, el desarrollo del turismo cultural y natural ha permitido sostener una red de pequeños negocios durante todo el año.

La puesta en valor de la identidad local es otro factor determinante. Apostar por productos de proximidad, tradiciones o paisajes singulares convierte a los pueblos en destinos diferenciados. En Robledillo de Gata, la conservación de su arquitectura tradicional ha sido clave para atraer visitantes y nuevos residentes.

Por último, el papel de las mujeres en el emprendimiento rural está ganando relevancia. En municipios como Berzocana o Valencia de Alcántara, la presencia de negocios liderados por mujeres está contribuyendo a sostener servicios básicos y dinamizar la economía local.

En el fondo, todas estas líneas de actuación apuntan a una misma conclusión: mantener población en el medio rural exige algo más que una medida aislada. Requiere poner en marcha distintas iniciativas capaces de crear empleo, servicios y condiciones reales para vivir y desarrollar un proyecto de vida en los pueblos.

En ese contexto, proyectos como La Posada de Lía no resuelven por sí solos el problema de la despoblación, pero sí dibujan un camino posible. Uno que pasa por reactivar la economía local, reforzar la identidad cultural y demostrar que, también en los pueblos pequeños de Cáceres, es viable construir un proyecto de vida.