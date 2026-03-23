Un robo en la iglesia de Baños de Montemayor causa gran impacto por la pérdida de la corona de la Virgen de la Asunción

La iglesia de Santa María de la Asunción de Baños de Montemayor sufrió en la madrugada de la pasada semana un robo que ha causado una fuerte conmoción en la localidad. Según ha informado el Obispado de Plasencia, los autores forzaron la puerta principal y la de la sacristía y se llevaron el copón del Sagrario, seis cálices de plata, otros dos copones y la corona de plata de la Virgen de la Asunción, una pieza de unos 25 centímetros muy vinculada a la devoción local. La Guardia Civil investiga ya lo ocurrido tras la denuncia presentada por estos hechos.

El robo no afecta solo al patrimonio material del templo. En un pueblo como Baños de Montemayor, la imagen de la Virgen de la Asunción ocupa un lugar central en la vida parroquial y en la identidad religiosa del municipio. La iglesia, levantada entre los siglos XVI y XVII, es además el principal templo de la localidad y está inmersa desde 2021 en un expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural, lo que refuerza también el valor patrimonial del lugar donde se produjo el asalto.

Un elemento de valor incalculable para el municipio

En el caso concreto de la corona de plata, se trata de un objeto de culto ligado a la imagen titular del templo, la Virgen de la Asunción. Su presencia está profundamente integrada en la simbología de la parroquia y en la vida religiosa del pueblo. La propia arquitectura del edificio refuerza esa centralidad mariana: en la portada y en distintos elementos decorativos aparece representada la Asunción de la Virgen como motivo principal del templo.

Esa dimensión explica el impacto que ha tenido la sustracción en el municipio. Más allá del valor económico de la plata o de los objetos robados, la desaparición de la corona toca un elemento de especial carga sentimental para muchos vecinos. Esta forma parte del ajuar de una imagen asociada a la devoción parroquial y a las celebraciones del calendario religioso local. En este tipo de casos, el daño se percibe también como una pérdida simbólica para la comunidad creyente. Esta última valoración es una inferencia razonable a partir del papel de la Virgen de la Asunción como titular del templo y referente devocional local.

El Código Penal castiga el robo con fuerza con penas generales de uno a tres años de prisión, pero esa horquilla puede elevarse a dos a cinco años cuando concurre alguna circunstancia agravada. Entre ellas destacan que se trate de bienes de valor artístico, histórico o cultural, o cuando el robo se comete en un edificio o local abierto al público. Por eso, en un caso como este, la pena final dependerá de la investigación, de la tasación de las piezas y de si se aprecia también una especial protección patrimonial por el contexto del templo y de los objetos sustraídos.

Mucho más que un acto simbólico

A esa dimensión penal se suma la religiosa. El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, presidirá el próximo 26 de marzo, a las 19.00 horas, una misa de desagravio en el templo. En la tradición católica, este tipo de celebración se convoca como un acto de reparación espiritual cuando se considera que ha habido una profanación o una ofensa grave en un lugar sagrado, especialmente si el robo afecta al Sagrario o a objetos vinculados al culto. La misa se celebra con una intención expresa de reparación y de restitución simbólica del sentido sagrado del templo para la comunidad.

La convocatoria de esa misa da la medida de lo ocurrido en Baños de Montemayor. No se trata solo de un robo en una iglesia, sino de un golpe a uno de los espacios más significativos del municipio, tanto por su valor patrimonial como por su peso en la vida colectiva. En pueblos donde el templo sigue siendo un lugar de referencia, la pérdida de piezas como la corona de la Virgen se vive también como una herida compartida.