De proyecto local a referente nacional: la evolución de Versátil en la gastronomía extremeña

El restaurante Versátil, ubicado en Zarza de Granadilla, se ha convertido en uno de los referentes de la gastronomía extremeña contemporánea. Su reciente reconocimiento en los Premios Restaurante con Esencia ha puesto el foco no solo en su cocina, sino en una filosofía de trabajo basada en la sostenibilidad, el producto local y la conexión con el territorio.

Una sostenibilidad basada en prácticas concretas

La filosofía de Versátil no se limita a un discurso, sino que se apoya en principios aplicados en el día a día. Entre ellos destaca el uso de producto de proximidad, una elección que reduce la huella de transporte y refuerza la economía local. Este enfoque se complementa con el aprovechamiento de ingredientes de temporada, lo que permite adaptar la carta al ritmo natural del entorno.

Además, el restaurante incorpora medidas vinculadas a la gestión responsable de recursos. Según destacan guías gastronómicas como la Guía Repsol, el proyecto trabaja con huerto propio, optimiza el uso de materias primas y presta atención a la reducción de residuos y al consumo energético.

Este modelo se alinea con una tendencia creciente en la hostelería, donde la sostenibilidad se entiende como un conjunto de decisiones que afectan tanto a la cocina como a la gestión global del negocio.

El producto local como base de la calidad

El uso de ingredientes del entorno no solo tiene implicaciones ambientales, sino también gastronómicas. Trabajar con productos locales permite acceder a materias primas en su mejor momento, lo que repercute directamente en el sabor, la textura y la frescura de los platos.

En el caso de Versátil, esta apuesta se traduce en elaboraciones que reinterpretan la tradición extremeña desde una perspectiva contemporánea. Platos como el solomillo ibérico al tocino extremeño o el carpaccio de lomo ibérico incorporan productos emblemáticos de la región, reforzando su identidad culinaria.

Este mismo enfoque se observa en otros municipios de la provincia de Cáceres. En Trujillo o Plasencia, restaurantes que han logrado entrar en guías como Michelin o Repsol también basan su propuesta en el producto de cercanía, lo que confirma una tendencia común en la gastronomía cacereña.

El resultado es una cocina que no solo busca la excelencia técnica, sino que también actúa como escaparate del territorio.

De proyecto local a referente nacional

Desde su apertura en 2017, Versátil ha experimentado una evolución progresiva en su posicionamiento. En sus primeros años, el restaurante se consolidó como una propuesta singular dentro del panorama regional, apoyada en una cocina de autor con raíces extremeñas.

El salto a la escena nacional llegó con su entrada como recomendado en la Guía Repsol en 2021, un reconocimiento que anticipaba su crecimiento. En 2023 obtuvo su primer Sol Repsol, consolidando su presencia entre los restaurantes destacados del país.

A esa trayectoria se suma la estrella Michelin, que mantiene en la edición 2026, y el reciente premio a la sostenibilidad, que refuerza su perfil como proyecto integral, más allá de lo puramente gastronómico.

Esta evolución refleja un cambio más amplio en la percepción de la cocina rural. Lo que antes se entendía como una propuesta localizada ha pasado a formar parte del circuito gastronómico nacional, situando a municipios como Zarza de Granadilla en el mapa culinario.

En conjunto, Versátil representa una forma de entender la cocina en la que el origen, la técnica y la responsabilidad conviven. Un modelo que no solo eleva la gastronomía extremeña, sino que también demuestra que la innovación puede surgir desde el territorio y proyectarse hacia fuera sin perder su identidad.