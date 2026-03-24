Nieves del Vado, alcaldesa de Baños de Montemayor lamenta el robo en la iglesia: "Espero que los responsables puedan ser identificados para evitar que hechos similares se repitan en otros lugares"

El robo en la iglesia de Santa María de la Asunción de Baños de Montemayor ha dejado en el pueblo una mezcla de indignación, tristeza e impotencia. El asalto se produjo de madrugada, en torno a las cuatro de la mañana. Según ha relatado la alcaldesa, Nieves del Vado, se trata de una zona poco transitada del municipio. Es por ello que solo una vecina llegó a percatarse de lo ocurrido, alertada por los ladridos de sus perros. Los autores forzaron la cerradura de entrada y después las de las dos sacristías, donde se llevaron "todo lo que encontraron de valor". La Guardia Civil acudió al templo, tomó huellas e inició una investigación que, por ahora, se apoya sobre todo en esos restos dejados en el lugar.

En el municipio la prioridad es evitar que este tipo de hechos se repitan

Según el Obispado de Plasencia, del interior del templo desaparecieron el copón del Sagrario, seis cálices de plata, otros dos copones y la corona de plata de la Virgen de la Asunción, una pieza de unos 25 centímetros. La sustracción ha golpeado no solo al patrimonio de la parroquia, sino también a uno de los símbolos más queridos por la comunidad. Del Vado admite que ve difícil recuperar lo robado y sospecha que "buena parte de las piezas podrían haber sido ya vendidas", aunque confía en que los responsables puedan ser identificados para "evitar que hechos similares se repitan en otros lugares".

El impacto en Baños de Montemayor va más allá del valor material. La iglesia de Santa María, construida entre los siglos XVI y XVII, es el principal templo de la localidad y está protegida patrimonialmente, con categoría de Bien de Interés Cultural en la normativa urbanística municipal y con expediente de declaración como monumento incoado por la Junta de Extremadura. En un municipio como este, el templo forma parte del paisaje cotidiano y también de la memoria colectiva, de modo que el robo se vive como una herida compartida.

Dentro de todo lo sustraído, la pérdida de la corona de la Virgen tiene una carga especialmente simbólica. Esta formaba parte del ajuar de la Virgen de la Asunción, imagen titular de la parroquia y referente central de la devoción local. La propia iconografía del templo gira en torno a esa advocación mariana, visible incluso en la decoración monumental de la portada. Por eso, para muchos vecinos, la desaparición de la corona no se percibe solo como un robo, sino como la pérdida de un elemento estrechamente unido a la identidad religiosa del pueblo.

No hay un cálculo exacto de los artículos robados

Tampoco existe, por el momento, una tasación pública oficial del conjunto robado. El valor final dependerá del peso y pureza de la plata, del estado de conservación, de la antigüedad concreta de cada objeto y, sobre todo, de su posible interés litúrgico o patrimonial. En cualquier caso, más allá de su precio en metal, piezas como cálices, copones o la propia corona tienen un valor añadido por su uso religioso y por su vinculación con la historia del templo.

La respuesta judicial a hechos de este tipo suele encuadrarse en el robo con fuerza, castigado en el Código Penal con penas que pueden agravarse si concurren circunstancias relacionadas con el valor histórico, artístico o cultural de los bienes sustraídos o con el lugar en el que se comete el delito. En un caso como este, la calificación concreta dependerá de la investigación y de la valoración patrimonial de las piezas desaparecidas.

Como respuesta religiosa a lo ocurrido, el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, celebrará el próximo 26 de marzo una misa de desagravio en la iglesia. En la tradición católica, este tipo de celebración tiene un sentido de reparación espiritual cuando se considera que ha habido una profanación u ofensa grave en un lugar sagrado, especialmente si el robo afecta al Sagrario o a objetos de culto. En Baños de Montemayor, ese acto servirá también como gesto de acompañamiento a una comunidad que intenta asimilar todavía uno de los golpes más dolorosos sufridos en su patrimonio religioso reciente.