Cristina Hontanilla retrata la transformación de la mujer rural en 'Los quereres de Lola', su nueva novela ambientada en Guadalupe

La figura de la mujer rural siempre ha estado muy definida. Una persona dedicada a los cuidados familiares y los deberes sociales. De esta manera se la ha conocido a lo largo de la historia. La novela 'Los quereres de Lola' viene a romper ese retrato tan estricto, filtrándose en la mente de una de esas mujeres, demostrando que sus inquietudes y deseos van mucho más allá.

Su autora es Cristina Hontanilla, natural del municipio de Puertollano en Ciudad Real. Periodista, además de directora de marketing y comunicación, dedica también parte de su tiempo a una de sus grandes pasiones, la escritura.

Cristina Hontanilla, autora de 'Los quereres de Lola'. / Cedida a El Periódico

Fue alumna de la Escuela de Escritores, además de haber formado parte de otros proyectos literarios. Entre los más destacados se encuentran el recopilatorio erótico 'Sinfonía de cuerpos' de 2023 y, más recientemente, antologías como 'Relatos felinos del Japón eterno', de 2025. Además, Cristina defiende "el poder de las historias para transformar la forma de entender la vida". Una filosofía que desarrolla en su blog 'Escribir porque sí'.

En este sentido presenta su nueva historia, que toma como escenario la provincia de Cáceres, concretamente el pueblo de Guadalupe. Este ha sido el marco de numerosas historias, debido a su atractivo monumental y paisajístico. Sin embargo, ahora Cristina quiere cambiar el núcleo del relato, poniendo el foco en los vecinos del municipio.

Una nueva visión de la mujer rural

Su relato sigue la historia de Lola Barrios, una librera de Guadalupe de 53 años. Ella es una mujer que precisamente mantiene la imagen unida históricamente a la figura femenina en los pueblos, dedicando sus días al cuidado de los demás. Sin embargo, bajo esa imagen de mujer discreta y volcada en sus obligaciones, la protagonista esconde una faceta desconocida.

Lola es escritora de relatos eróticos bajo seudónimo, un detalle que rompe con esa actitud impuesta a la mujer rural. A partir de ahí, la historia traza un proceso de transformación personal que cuestiona los papeles asignados a muchas mujeres en los pueblos. A su vez reivindica la posibilidad de elegir otra vida incluso en la madurez.

Muchas tantas mujeres rurales han vivido durante años pendientes de los demás y, llegada una etapa en su vida, empiezan a preguntarse por sus propios deseos. Una realidad que pocas veces se visibiliza en la ficción contemporánea, y que es precisamente en la que Cristina ha querido poner el foco.

Esa mirada, lejos de caer en tópicos, convierte a Lola en un personaje reconocible para muchas lectoras. De hecho, la escritora asegura que ha recibido mensajes de mujeres de distintas localidades que "se ven reflejadas en ella".

Guadalupe es un protagonista más en la novela

Parte de la fuerza del libro reside precisamente en su vínculo con Guadalupe. El municipio deja de ser un simple decorado para formar parte de la historia "como un personaje más". Se convierte en un espacio vivo que acompaña el viaje interior de la protagonista y que ayuda a contar una historia sobre tradición, cuidados, silencios y libertad. En ese sentido, la novela conecta con un debate más amplio sobre la transformación de la mujer rural y sobre cómo los pueblos también son "escenario de cambio, de conflicto y de nuevas formas de identidad".

El libro ha ido ganando presencia en clubes de lectura y encuentros con lectoras, donde se ha convertido en punto de partida para hablar de duelo, resiliencia, deseo y autoestima. También ha permitido reforzar la proyección de su autora, que con esta primera obra se abre paso en una narrativa femenina contemporánea muy atenta a lo íntimo, pero también a lo social.

La novela se dio a conocer inicialmente en Guadalupe el pasado mes de septiembre. A esta primera toma de contacto con el público le siguieron las presentaciones en Madrid y Puertollano. El relato ha llegado incluso a cruzar el charco hasta Ciudad de México.

El éxito de una novela que se promociona con el boca a boca

'Los quereres de Lola' ha agotado ya dos ediciones y alcanza ya la tercera, que saldrá a la venta esta semana. Se trata de un logro que "pocos debuts literarios consiguen" y que esta novela ha conseguido en apenas seis meses. Un éxito que ha alcanzado "gracias al boca a boca de las lectoras rurales", contando con el respaldo de la editorial independiente Coleman Ediciones y "sin grandes campañas de marketing detrás".

Desde la editorial se subraya además que el recorrido de la novela confirma la capacidad de los sellos independientes para detectar historias que conectan con públicos a menudo poco atendidos por la gran industria. En este caso, con mujeres que viven en la llamada España vaciada y que no siempre se reconocen en los relatos habituales.

Con 'Los quereres de Lola', Cristina firma así una historia íntima, valiente y pegada a la realidad de muchas mujeres que han aprendido a vivir para los demás y que, en un momento dado, deciden empezar a preguntarse qué quieren para sí mismas. Y lo hace con Guadalupe como telón de fondo de una novela que demuestra que en los pueblos también caben la transformación, el deseo y las segundas oportunidades.