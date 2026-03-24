La Diputación de Cáceres impulsa Yuntera, una obra que visibiliza el papel de las mujeres en las ocupaciones de tierras de 1936

"Para vivir la vida hay que mirar hacia adelante, pero para entenderla hay que mirar hacia atrás". La Diputación de Cáceres ha acogido este lunes la presentación de Yuntera, un proyecto teatral que pone el foco en uno de los episodios más desconocidos de la historia reciente de Extremadura: las ocupaciones de tierras del 25 de marzo de 1936. La iniciativa, impulsada por el periodista Juan Pedro Sánchez junto a la compañía 700 pesetas, nace con la vocación de recuperar la memoria colectiva desde una perspectiva cultural y accesible para el público actual.

Durante el acto, el diputado de Formación y Atención a Entidades Locales, Javier Prieto, destacó la relevancia de este tipo de propuestas en un contexto en el que, a su juicio, persiste un notable desconocimiento sobre este episodio histórico. Prieto subrayó que las ocupaciones de tierras protagonizadas por campesinos extremeños durante la Segunda República apenas han sido abordadas en el ámbito educativo, especialmente entre generaciones más jóvenes. En este sentido, defendió el papel de la cultura como herramienta para “dar visibilidad” a una realidad marcada por la desigualdad, el caciquismo y la falta de acceso a la tierra.

Galería | La Diputación de Cáceres impulsa 'Yuntera', una obra teatral que reivindica el 25 de marzo del 36 / Pablo Parra

El diputado incidió además en la importancia de apoyar iniciativas culturales que, además de contribuir al conocimiento histórico, generan desarrollo y empleo. La obra, enmarcada dentro de la red cultural provincial, iniciará su recorrido el próximo 25 de marzo en el Auditorio Santa Ana de Plasencia y está previsto que forme parte de la programación teatral de distintos municipios a lo largo de 2026.

La obra está escrita por Juan Pedro, dirigida por Alberto Calderón y Javier Cerrato, y en la música participan Ismael Rey y Camila Almeda, quien aporta su voz.

Historia de Extremadura

Por su parte, Sánchez explicó que Yuntera surge de la necesidad de “contarnos a nosotros mismos” una parte de la historia extremeña que ha quedado relegada al olvido. El proyecto, según señaló, pretende acercar al público la realidad de los campesinos que protagonizaron aquellas movilizaciones, en un contexto de profundas desigualdades sociales y concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes terratenientes.

La obra toma como punto de partida aquel 25 de marzo, que además cumple 90 años, una jornada en la que miles de jornaleros ocuparon fincas en distintos puntos de la región en una acción sin precedentes que tuvo más repercusión internacional que nacional. Sin embargo, el enfoque de Yuntera va más allá del hecho histórico concreto para profundizar en las condiciones de vida de la población rural extremeña durante décadas, marcadas por el hambre, la precariedad y la dependencia de las élites agrarias.

Juan Pedro Sánchez presenta 'Yuntera'. / Pablo Parra

Por su parte, la actriz Camila Almeda ha expresado su preocupación por que “en los institutos no se enseña este episodio histórico y muchos jóvenes desconocen estos hechos”. En la obra, Almeda da voz al personaje de Cándida, contribuyendo a acercar esta historia a las nuevas generaciones.

Papel de las mujeres

Uno de los elementos diferenciales del montaje es su mirada desde el ámbito femenino. La narración se centra en el papel de las mujeres, tradicionalmente invisibilizado en los relatos históricos, mostrando su realidad cotidiana en los hogares y su papel esencial en la estructura familiar y social. Según explicó Sánchez, se trata de rescatar “una historia muy cercana y muy humana” que permita comprender mejor las raíces del presente.

Impulsores de 'Yuntera'. / Pablo Parra

El proyecto apuesta también por el uso del lenguaje, el folclore y las tradiciones propias de Extremadura como herramientas narrativas, reforzando así la identidad cultural de la propuesta. En este sentido, desde la Diputación se valora especialmente su potencial didáctico, con la intención de acercar la obra al ámbito educativo y contribuir a que los jóvenes conozcan una parte fundamental de su historia.

La inclusión de Yuntera en Guiartex, el Catálgo de Artistas extremeños de la Diputación de Cáceres, refuerza su relevancia como proyecto cultural en Extremadura. La diputación continúa, de esta forma, apostando por iniciativas que combinan arte, educación e historia.