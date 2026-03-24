MásMedio, el consorcio de la Diputación de Cáceres, suma 202 adhesiones y crece un 31,21% su presupuesto

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha presidido este martes la reunión del Consejo y de la Junta General del Consorcio MásMedio, un organismo que, según ha destacado, “se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes de la diputación para garantizar servicios esenciales en nuestros municipios”.

Durante la sesión se abordaron diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento y crecimiento del consorcio, entre ellos nuevas adhesiones vinculadas a la gestión de aguas residuales y al suministro de agua potable, la aprobación de la cuenta general o ajustes en la relación de puestos de trabajo. Asimismo, se presentó un informe detallado sobre la gestión diaria del organismo, reflejo del alto nivel de actividad que mantiene.

En este sentido, Morales subrayó que el consorcio continúa recibiendo solicitudes constantes por parte de los ayuntamientos. “Hay peticiones permanentes de los municipios”, afirmó, destacando que este tipo de encuentros forman parte del funcionamiento ordinario del órgano, donde “se abordan y resuelven las cuestiones con responsabilidad y rapidez”.

Más de 200 adhesiones y mayor presupuesto

El presidente quiso poner en valor el alcance alcanzado por MásMedio, que suma ya 202 adhesiones, entre ellas 189 municipios, dos entidades locales y diez mancomunidades. En total, el consorcio gestiona 306 encomiendas, es decir, acuerdos mediante los cuales las administraciones locales delegan la prestación de servicios. “Tenemos que sentirnos orgullosos de su alcance porque refleja el volumen de trabajo y la responsabilidad que asumimos en ámbitos tan importantes como el suministro de agua o el reciclaje de residuos sólidos”, señaló.

Consejo y Junta General del Consorcio MásMedio. / Diputación de Cáceres

En el plano económico, Morales destacó el crecimiento del presupuesto del consorcio, que asciende a 24,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 31,21% respecto al ejercicio anterior. Según explicó, los contratos relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos concentran actualmente el mayor peso económico, seguidos de los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Valderrosas

La sesión también sirvió para informar sobre actuaciones recientes ante incidencias en el suministro de agua, como la registrada en la pedanía de Valderrosas, en el término municipal de Carcaboso, donde se ha detectado presencia de arsénico. Ante esta situación, el consorcio ha activado medidas inmediatas. “Cuando somos conocedores de un problema, actuamos de forma inmediata para solventarlo”, aseguró el presidente.

Trabajos para buscar una solución en Valderrosas. / Diputación de Cáceres

Aunque los niveles detectados no suponen un riesgo grave, ya se trabaja en la sustitución de los filtros y en la eliminación completa de cualquier rastro de arsénico en el agua potable. De forma preventiva, se está suministrando agua embotellada a los vecinos. “El agua de la red puede utilizarse para otros usos, pero hemos querido garantizar la máxima seguridad para el consumo humano”, añadió Morales.

“Con estas actuaciones, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos básicos y con la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia”.