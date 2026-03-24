El I Concurso de Torrijas y la Semana Santa, entre las actividades programadas en Monroy durante marzo

El Ayuntamiento de Monroy lleva a cabo distintas actividades durante este mes de marzo y ha anunciado que a finales de esta semana se realizará un acto literario muy esperado. Este permitirá al público asistir a la presentación de los tres libros de Noelia Cordobés Galea y que llevan los siguientes títulos: ‘El autismo al completo’, libro basado en una investigación exhaustiva sobre el autismo. Desde qué es, hasta qué necesita para seguir siendo investigado. También presentará ‘El gusano Brown’, una publicación infantil que habla de las emociones, la amistad, transformación interior, el esfuerzo, constancia, trabajo, valores y ciencia de la naturaleza; y finalmente ‘Mi libro de actividades’, dirigido a niños/as de 2-3 años. Es un trabajo que pretende ser el primer contacto entre los más pequeños y las líneas, formas, colores y estados de ánimo. Desde el consistorio se destacó que Noelia colabora con la Asociación Española de Deficiencia de Creatina, donando parte de la recaudación de cada ejemplar. La presentación de sus libros tendrá lugar el domingo 29 de marzo.

Además, el municipio ha sido escenario de varios actos con motivo del Día Internacional de la Mujer que se ha conmemorado, recientemente, y por el que vecinos de la localidad se implicaron en una intensa jornada. Esta incluyó la lectura de un manifiesto y a continuación las mujeres monroyegas movieron el cuerpo con masterclass de zumba. Finalizaron el día con un taller de flores de papel y, además, se empezó a escribir el libro ‘Historias de la mujer’, en el que están recogidas historias de mujeres admiradas por cada una de las personas que asistieron.

Noticias relacionadas

Desde el ayuntamiento se explicó que en este mes de inicio de primavera, hay previstas más actividades. De hecho Monroy ha protagonizado la búsqueda de la torrija más rica del pueblo con el I Concurso de Torrijas de la localidad. Otra de las fechas señaladas de este mes de marzo, será su Semana Santa, que los vecinos y vecinas celebran con fervor y devoción en sus procesiones por las calles.