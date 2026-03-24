María Ramos, la mujer de 105 años de Aldea del Cano que aprendió a leer con su padre y ahora usa WhatsApp y BlaBlaCar

Querida abuela María, empecemos por la pregunta obligatoria, ¿qué se siente al cumplir 105 años?

Se siente mucha pena por haberlos cumplido.

Bueno, pero hay que estar alegre por cumplirlo, ¿no? ¿Cuál es el secreto para vivir tantos años?¿La sopa de ajo o un vaso en ayunas?

Acostarme muchas noches sin cenar para darle de cenar a mis hijos. Las mujeres de mi generación hemos sufrido mucho. En cuanto a la comida, sopa de tomate, gazpacho, sopa, arroz con patatas, la comida mediterránea.

Empecemos viajando al pasado. María Ramos Cordero nació en Aldea del Cano en el año 1921. ¿A qué se dedicaban tus padres y qué recuerdas de la vida en el pueblo?

Trabajaban en el campo, cogiendo aceitunas, en lo que les caía. La vida en el pueblo era muy bonita, era la época de la monarquía de Alfonso XIII y mis padres nos educaron con mucha pobreza, pero también con muchos valores. Había poco, pero todo se hacía con cariño.

Luego vino la dictadura de Primo de Rivera y toda la familia os fuisteis a El Carrascalejo. ¿Qué hacía una niña de diez años como tú en esa época?

Me encantaba jugar en el campo o ayudar a mi madre en lo que podía, recuerdo que ayudaba a mi madre a hacer la comida para mi padre y los hijos. La vida ha cambiado mucho, ahora los niños de como yo entonces pasan horas y horas jugando a las máquinas, se conectan a Internet y yo por aquel entonces ya era sirvienta de una familia en Mérida.

María Ramos Cordero en su cumpleaños. / Cedida a El Periódico

¿Fue duro salir del pueblo con 11 años para trabajar de sirvienta en Mérida?

Muy duro, la familia del señor Leopoldo, que gestionaba una tienda de ultramarinos, me acogió en la calla Las Cruces y empecé cobrando al mes 7 reales. Me trataron bien, pero recuerdo que no llegaba al fregadero al ser una niña, tenía que subirme a un banquito para poder limpiar los platos. Me daban una habitación para dormir, pero lloraba mucho, porque echaba de menos a mi madre, tanto que un día decidí volver al pueblo andando. Ya no regresé hasta que decidí trabajar en el Matadero de Mérida.

No fuiste al colegio, ¿cómo aprendiste a leer y a escribir?

Me enseñó mi padre en el campo. Aprendí con una cartilla, a partir de ahí luego empecé a aprender sola.

¿Cómo jugabas con los niños en el pueblo?

Jugábamos al cala o y a saltar. Me gustaba mucho saltar. Jugábamos en la plaza de El Carrascalejo, por entonces había mucho respeto entre los niños y con poco nos lo pasábamos bien. Ahora tienen todo y se aburren

Luego llegó la Segunda República y estalló en el año 36 la Guerra Civil. ¿Dónde estabas tú cuando te enteraste de que la guerra iba a empezar?

Estaba llevándole la sopa a mi padre para el almuerzo por la mañana mientras estaba segando con otros hombres. Estaban escuchando la radio. Luego recuerdo que estando en El Carrascalejo entraron los falangistas, iban buscando a "los rojos" del pueblo y parte de mi familia era de izquierdas. Una señora que vivía enfrente nuestra se puso delante de los falangistas diciendo que ahí no vivía ningún rojo. Consiguió en ese momento que no mataran a nadie, pero después ya vino el desastre. Iban todos con pistolas, yo tenía 15 años cuando estalló la guerra y algunos familiares y conocidos míos fallecieron, los mataban en el campo. Mi padre se salvó de milagro.

Haciendo balance de la Guerra Civil, ¿crees que sirvió para algo?

Para nada. Para matar a muchas personas, padres con hijos y hijos con padres. No valió para nada. La nación quedó destrozada con tantos bombardeos. Muchas mujeres se quedaron viudas. Decían la plaza España de Mérida estaba sembrada de cadáveres.

Y hoy en día estás viviendo por la televisión la guerra de Ucrania con Rusia, ahora de Irán con los Estados Unidos. ¿Qué opinas de ello?

Que las guerras son muy absurdas. No valen para nada, solo para que los ricos sean más ricos y los pobres, más pobres.

¿Qué recuerdas de Francisco Franco?

Bueno, tuvo cosas buenas como la creación de los pantanos y pueblos en Extremadura, pero cosas muy malas también. Recuerdo cuando murió que estábamos viendo la televisión mi marido y yo y aunque mi marido era de izquierdas, se le empezaron a saltar las lágrimas, pero no sé si sería de pena o de alegría (risas). Fue un momento histórico.

Y te convertiste en madre con solo 22 años. ¿Cómo ser madre por primera vez en una dictadura?

Recibí la noticia con mucha alegría y también con mucha pena porque no había nada. No había nada en las tiendas, todo cerrado. No había nada para comer. Tuve a mi primer hijo en la casa cuna de Mérida cerca de la Plaza de la Compra, un centro que había para eso.

¿Cómo era el papel de la mujer en esa época?

Las mujeres de antes nos quedábamos en casa con los niños, creo que se ha mejorado y ahora las mujeres han crecido y hay mayor igualdad de género, pero algunas mujeres mandan demasiado (risas). Hay que buscar siempre el término medio, ahora se vive demasiado rápido. Luego vino una postguerra que duró más de treinta años. La gente pasaba hambre... Yo no pasé hambre, pero vi a gente comer cáscaras de patatas y plátanos en las calles de Mérida. En El Matadero algunos se buscaban la vida y se guardaban la comida o se llevaban los trozos de carne que se caían al suelo para comérselos en los baños, estaba prohibido, pero había mucha necesidad. Luego despidieron a gente por hacer esto. Hice muy buenas amistades en El Matadero.

Celebración por el cumpleaños de María Ramos Cordero. / Cedida a El Periódico

¿Y qué labores hacían las mujeres en El Matadero?

Pues lavábamos las cabezas y patas de los animales en unas calderas grandes , trabajábamos de lunes a domingos. Todos los días.

Conociste a don José Fernández López, empresario gallego fundador del Matadero y de la Corchera de Mérida. ¿Qué recuerdas de él?

Fue muy buena gente. Hizo mucho por Mérida. Trataba muy bien a los trabajadores, nos daba regalos en Reyes para nuestros hijos.

¿Y cómo ibas a trabajar al Matadero?

Andando o por el puente de hierro. También con barcas con las que cruzábamos el río todos los días. Ir por el Puente era peligroso, de hecho mi marido tuvo que saltar al agua, porque venía un tren, tuvo suerte y solo se rompió algunas costillas.

Y en el Matadero, María Ramos Cordero conoció al amor de su vida...

A mi marido Dionisio lo conocí trabajando allí, nuestra relación fue poco a poco, me gustaba, porque era muy guapote. Siempre me decía que se enamoró de mis piernas.

Ahora tienes siete hijos, dieciocho nietos y más de veinte bisnietos. ¿Qué sientes siempre recibiendo el cariño de tu familia y viendo crecer a los más pequeños?

Mucha alegría de verlos a todos juntos y que estén sanos y bien. Me encantan que vengan todos las semanas a verme a la barriada Enrique Tierno Galván.

¿Cómo ha sido vivir en una barriada de antiguos trabajadores del Matadero? ¿Cómo ha sido la vida aquí?

Muy buena, recuerdo que en este barrio antes dejábamos las puertas de las casas abiertas, todos los vecinos nos llevábamos muy bien. No había peleas, no había discusiones, siempre me llevé muy bien con todas mis vecinas.

Y fuiste la primera persona del barrio en tener una televisión...

Sí. La primera en tener televisión y también teléfono, ya que mis dos hijos trabajaron en Telefónica y manejaban dinero en aquellos años. Los vecinos venían a ver la televisión a mi casa como si fuera el cine, incluso alguna vecina se quedaba dormida viéndola desde la calle.

Fotografía de María Ramos Cordero, vecina de Aldea del Cano. / Cedida a El Periódico

¿Tenía más encanto la vida de ahora o la de antes?

Pues no lo sé, pero yo creo que antes todo se hacía con más cariño. A mí la televisión no me ha gustado nunca. El chinchorreo y esas cosas no me aportan, he leído siempre mucho, aunque ya no puedo, porque no veo bien. La gente vive enganchada al móvil y a la televisión.

Hablemos de política, ¿tú crees en la política?

Yo no. La política es una mierda. La política es para los políticos. Da igual votar al PSOE, PP, VOX. Todos quieren lo mismo.

María, has pasado de vivir en la dictadura de Primo de Rivera y ahora sabes lo que es el WhatsApp y el BlaBlaCar. ¿Qué son?

Claro, el WhatsApp es donde la gente habla por el móvil y el BlaBlaCar son los coches de turismo donde puedes viajar con gente, mi nieto lo usa mucho para ir y volver de Madrid.

Porque en Extremadura el tren es muy malo... ¿Qué opinas que en Extremadura no haya un tren en condiciones?

No lo ha habido nunca. Extremadura siempre ha sido la gran olvidada por los políticos. Ahora vivimos en la era de la Inteligencia Artificial...

Ya me lo ha explicado mi nieto. El otro día le pregunté a la máquina qué era la psoriasis y me dio todos los detalles como si fuera un médico, yo le di hasta las buenas tardes a la máquina como si fuera una persona (risas).

Y formas de tratarla, ¿no? Porque tu nieto tiene psoriasis.

¿Qué le pides a la vida?

Vivir tranquila. Que me dejen vivir tranquila. Esa es la felicidad. Que no te coman los remordimientos por dentro.

¿Y un deseo?

Que no le pase nada a ninguno de mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Que me muera yo primero. Ellos son mi vida.