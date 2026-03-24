El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, se acerca al tejido social y económico en su Visita Pastoral por el norte de la provincia

El obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, continúa avanzando en su Visita Pastoral por el norte de la provincia con una intensa agenda marcada por el contacto directo con los fieles, la atención a los colectivos más vulnerables y el acercamiento al tejido social y económico de cada municipio. Las últimas jornadas, desarrolladas entre los días 4 y 11 de marzo, han llevado al prelado a recorrer distintas localidades del arciprestazgo de Montehermoso, en un itinerario que combina espiritualidad, cercanía institucional y conocimiento del territorio.

Los días 10 y 11 de marzo, Pulido centró su actividad en Villanueva de la Sierra y Torrecilla de los Ángeles. En la primera localidad, la visita arrancó con una recepción cargada de simbolismo en la plaza del Posino, bajo el Monumento al Árbol, en un municipio que presume de celebrar la fiesta forestal más antigua del mundo. Desde ese punto, el obispo desplegó una agenda de marcado carácter social, visitando la residencia de mayores, donde administró el sacramento de la Unción, así como el colegio, el cuartel de la Guardia Civil, el centro médico y el Ayuntamiento.

Visita Pastoral en Villanueva de la Sierra. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

La jornada incluyó además momentos de convivencia con los vecinos, con una comida compartida y una visita al cementerio para rezar por los difuntos. Uno de los encuentros más significativos tuvo lugar con el grupo de recreación histórica local, encargado de rememorar cada año la primera plantación de árboles, una tradición profundamente arraigada en el municipio. La visita concluyó con la celebración de la Eucaristía, en la que el obispo agradeció el “recibimiento tan entrañable” de la comunidad.

Al día siguiente, la comitiva pastoral se trasladó a Torrecilla de los Ángeles, donde el obispo fue recibido en la ermita del Cristo. Allí, además de los actos religiosos, Pulido quiso conocer de cerca la realidad económica local, visitando empresas como la Aceitunera y Sierra Miel, consideradas pilares del desarrollo comarcal. La jornada continuó con una visita institucional al Ayuntamiento y un encuentro con los mayores en la residencia gestionada por Mensajeros de la Paz.

Por la tarde, la visita adquirió un tono más contemplativo con la subida a la ermita de los Santitos, desde donde el obispo pudo apreciar el paisaje serrano. De regreso al núcleo urbano, mantuvo un encuentro con vecinos y celebró la misa, poniendo fin a su estancia en la localidad.

Villa del Campo y Pozuelo de Zarzón

Estas jornadas se suman a las desarrolladas días antes en Villa del Campo y Pozuelo de Zarzón. El 4 de marzo, en Villa del Campo, el obispo fue recibido en la iglesia parroquial y visitó el Ayuntamiento y el colegio, donde compartió un momento con los alumnos, que le hicieron entrega de dibujos elaborados en clase. También recorrió las ermitas del Cristo de los Desamparados y de Nuestra Señora de Gracia, donde tuvo lugar una comida fraterna con la comunidad parroquial.

La atención a mayores y enfermos volvió a ocupar un lugar central en su agenda, con visitas tanto a la residencia como a domicilios particulares, donde administró la Unción. La jornada concluyó con una misa solemne en la parroquia, acompañado por el párroco y numerosos fieles.

Visita Pastoral en Villa del Campo. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

Un día después, en Pozuelo de Zarzón, la visita comenzó en la ermita del Cristo y continuó con un recorrido por el Calvario, el colegio y la cooperativa Jacoliva, donde el obispo conoció el proceso de elaboración del aceite. También fue recibido en el Ayuntamiento y en la sede de la Mancomunidad del Valle del Alagón, antes de compartir una comida con vecinos.

Por la tarde, visitó varias ermitas, el cementerio y la residencia de mayores gestionada por Mensajeros de la Paz, así como la Fundación Argimiro Plaza. La jornada concluyó nuevamente con la celebración de la Eucaristía.

A lo largo de estas visitas, el obispo ha reforzado su cercanía con las comunidades parroquiales, en una labor que busca fortalecer los vínculos y animar a los fieles a vivir su fe con mayor profundidad. En palabras del propio Pulido, se trata de crecer “como los brotes de un olivo”, una imagen que resume el espíritu de una visita pastoral centrada en el acompañamiento, la escucha y el arraigo en el territorio.