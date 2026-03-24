25 localidades cacereñas protestan por el traslado del Seprona a Malpartida de Plasencia

El Ayuntamiento de Casatejada ha trasladado al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y al teniente coronel de la Comandancia de Cáceres, Rafael Roldán, su malestar por la decisión de mover a Malpartida de Plasencia a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). La protesta ha sumado el respaldo de 25 localidades de Campo Arañuelo, La Jara y Los Ibores, que consideran que el cambio alejaría un servicio que llevan décadas teniendo como referencia en la zona.

En la carta remitida por los alcaldes, los municipios advierten de que el traslado supondría un perjuicio para la seguridad de sus vecinos y un nuevo golpe para el mundo rural. El argumento principal es la pérdida de cercanía de una unidad que en Casatejada está implantada desde hace generaciones y que, según recuerdan, presta servicio desde la propia creación del Seprona. A la protesta institucional se han sumado además centenares de firmas de vecinos contrarios a la salida de la unidad.

Una preocupación colectiva

La reacción de los ayuntamientos se entiende por el peso que el Seprona tiene en una provincia como Cáceres. La especialidad de la Guardia Civil concentra buena parte de la vigilancia sobre delitos medioambientales, furtivismo, maltrato animal, vertidos, incendios forestales o irregularidades en explotaciones y transportes ganaderos, ámbitos todos ellos especialmente sensibles en un territorio extenso y muy rural. Así lo recoge la propia Guardia Civil en su memoria de sostenibilidad, que sitúa esas materias entre las áreas principales de actuación del servicio.

En los últimos meses, esa actividad se ha dejado notar también en la provincia. El Seprona ha estado detrás de operaciones contra la caza furtiva en zonas como Los Ibores, Logrosán o el área de Trujillo, y de investigaciones por presuntas irregularidades en la limpieza y desinfección de vehículos de transporte de animales en explotaciones cacereñas. También ha intervenido en casos de maltrato animal, como el rescate de decenas de perros en una finca de Cañamero. Esos ejemplos ayudan a explicar por qué los municipios afectados entienden que la ubicación de la unidad no es una cuestión menor.

A ese rechazo institucional se suma además la preocupación por los efectos negativos que podría acarrear el traslado. Los ayuntamientos entienden que una mayor distancia respecto a la base del servicio puede traducirse en más tiempo de respuesta ante avisos relacionados con furtivismo, vertidos, maltrato animal, incendios o infracciones en explotaciones ganaderas, asuntos en los que el Seprona desarrolla una parte esencial de su trabajo en una provincia tan extensa y rural como Cáceres.

Temen también una menor presencia preventiva sobre el terreno y una sensación de pérdida de cobertura en pueblos pequeños, donde la cercanía de los servicios públicos sigue teniendo un fuerte valor práctico y simbólico. En su escrito recuerdan que el cambio alejaría el servicio en torno a 40 kilómetros para buena parte de Campo Arañuelo, La Jara y Los Ibores, lo que, a su juicio, no solo debilita la seguridad, sino que añade un nuevo factor de agravio para un medio rural que ya arrastra problemas de despoblación y pérdida de servicios.

Posibles beneficios de la decisión

Aun así, la nueva ubicación en Malpartida de Plasencia podría aportar alguna ventaja operativa desde el punto de vista logístico. La localidad se sitúa en un punto mejor conectado con corredores como la A-66 y la EX-A1, y cuenta además con una relación más directa con el entorno de Plasencia y otras comarcas del norte provincial. Esa posición podría facilitar desplazamientos hacia un radio territorial amplio, algo relevante para una unidad cuya actividad no se limita a un solo municipio. Esta valoración es una inferencia a partir de la localización de Malpartida de Plasencia y de su acceso a grandes ejes viarios.

Fotogalería | Imágenes de la operación de la Guardia Civil contra la droga en Malpartida de Plasenica / Guardia Civil

Esa es, precisamente, la doble lectura que abre ahora el debate. Por un lado, los ayuntamientos del entorno de Casatejada temen perder capacidad de respuesta y visibilidad de un servicio ligado a la protección del medio natural y al control del territorio. Por otro, la concentración en un enclave con mejores comunicaciones podría responder a criterios de reorganización interna y cobertura provincial más amplia. De momento, los municipios afectados piden que la medida se paralice y que el Gobierno central abra una reunión con los alcaldes antes de ejecutar cualquier traslado.

En una comarca donde la presencia de servicios públicos sigue siendo una cuestión especialmente sensible, el futuro del Seprona se ha convertido ya en algo más que una cuestión administrativa. Para los pueblos firmantes, mantener la unidad en Casatejada significa sostener cercanía, presencia institucional y una idea muy concreta de seguridad rural. Para quienes defiendan el cambio, la clave estará en demostrar que la nueva ubicación no reducirá la protección, sino que permitirá organizarla de forma más eficaz.