Puerto de Santa Cruz acogerá el 4 de abril una concentración solidaria de motos y coches clásicos a beneficio de ELA Extremadura

Puerto de Santa Cruz celebrará el próximo sábado 4 de abril una concentración solidaria de motos y coches clásicoscon el objetivo de recaudar fondos a favor de la Asociación ELA Extremadura. La cita comenzará a las 10:30 horas en la Plaza del Caño y carretera, en una jornada que unirá afición por el motor, convivencia y solidaridad.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz en colaboración con ELA Extremadura, busca apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad a través de distintas actividades benéficas programadas durante todo el día. La organización anima a participar de varias formas. Por un lado, podrán inscribirse quienes tengan vehículos clásicos y deseen formar parte de la concentración. También se habilitará un Mercadillo Rural Solidario para todas aquellas personas que quieran montar un puesto y vender productos. Además, los asistentes podrán disfrutar de una comida solidaria.

Los precios establecidos para colaborar son de 14 euros para la inscripción en la concentración, que incluye desayuno, ruta y comida; 10 euros para el ticket de cocido o garbanzada, con ración, bebida y pan; y 5 euros para instalar un puesto en el mercadillo. Tras la comida tendrá lugar la entrega de premios, con reconocimientos para el conductor veterano, el vehículo llegado desde más lejos y el vehículo más antiguo.

La jornada contará además con photocall, torrijada solidaria, sorteos y otras sorpresas, así como la venta de dulces elaborados en el taller de dulces caseros. La torrijada solidaria será posible gracias al taller de empleo “Cocinando Oportunidades”. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de abril en el Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz, a través del teléfono 927 34 20 05.

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Desde la organización destacan que el fin principal de todas las actividades de pago será obtener beneficios para los enfermos de ELA, sin renunciar al ambiente festivo y familiar de una jornada pensada también para disfrutar.