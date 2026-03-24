El delegado del Gobierno en Extremadura sostiene que el robo en Baños de Montemayor "fue obra de profesionales"

La investigación abierta por el roboen la iglesia de Santa María de la Asunción de Baños de Montemayor sigue su curso sin novedades relevantes, aunque las primeras valoraciones oficiales apuntan ya a "un golpe cometido por profesionales". Así lo trasladó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al referirse a un tipo de robo que, según indicó, suele estar organizado con antelación, con preparación previa y con medios suficientes para dificultar el trabajo de los investigadores. En esa línea, explicó que todo apunta a una actuación planificada, propia de grupos que "conocen bien cómo ejecutar este tipo de asaltos" y cómo dejar el menor rastro posible.

Pese a esa complejidad, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Los agentes realizaron ya las correspondientes inspecciones oculares en el templo y recogieron huellas e indicios con los que tratar de avanzar en la identificación de los autores. La dificultad, en cualquier caso, es la habitual en hechos de estas características, ya que se trata de robos rápidos, selectivos y ejecutados con un nivel de preparación que complica la resolución inmediata.

El asalto se produjo en la madrugada de la pasada semana. Según ha trascendido, los ladrones forzaron la puerta principal de la iglesia y también los accesos a la sacristía. Del interior se llevaron el copón del Sagrario, seis cálices de plata, otros dos copones y la corona de plata de la Virgen de la Asunción, una pieza de especial carga simbólica para la comunidad parroquial. La alcaldesa de Baños de Montemayor, Nieves del Vado, ya había apuntado en días pasados que el robo se habría producido en torno a las cuatro de la madrugada, en una zona del municipio poco transitada y donde apenas había movimiento a esas horas.

Un ataque a la historia y el sentimiento devoto del municipio

Ese detalle ha contribuido a aumentar la sensación de vulnerabilidad en el pueblo. En una localidad como Baños de Montemayor, el robo no se interpreta solo como la sustracción de varias piezas de valor, sino como un golpe directo a uno de los espacios más representativos de la vida local. La iglesia de Santa María de la Asunción no es únicamente el principal templo del municipio; también es uno de sus edificios patrimoniales más reconocibles y un lugar profundamente unido a la memoria colectiva de varias generaciones.

A ello se suma el valor histórico del inmueble. El templo, levantado entre los siglos XVI y XVII, cuenta con protección patrimonial y fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Su presencia forma parte del perfil urbano de Baños y de la identidad religiosa de la localidad. Por eso, la desaparición de objetos litúrgicos y, sobre todo, de la corona de la Virgen, ha causado un impacto que va más allá de lo material.

La hipótesis de una actuación profesional encaja además con la selección de las piezas robadas. No se trataría de un robo improvisado, sino de una entrada orientada a localizar objetos concretos y de fácil salida en circuitos ilícitos. Esa posibilidad es la que más inquieta ahora a vecinos y responsables municipales, conscientes de que en muchos casos este tipo de bienes desaparecen con rapidez y resultan difíciles de recuperar una vez salen del lugar de origen.

A la investigación policial se sumará en los próximos días una respuesta desde el ámbito religioso. El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, celebrará en el templo una misa de desagravio, un acto que en la tradición católica tiene un sentido de reparación espiritual cuando se considera que una iglesia ha sufrido una profanación o una ofensa grave. La ceremonia servirá también como gesto de acompañamiento a una comunidad muy afectada por lo ocurrido.

Mientras tanto, Baños de Montemayor permanece pendiente de una investigación que avanza con prudencia. El objetivo inmediato sigue siendo identificar a los responsables de un robo que ha dejado una herida visible en el patrimonio, en la vida parroquial y en el ánimo de todo el pueblo.