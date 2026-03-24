El Festival Monfragüe de Cuento cierra su quinta edición consolidándose como cita cultural de referencia en la Reserva

El Festival Monfragüe de Cuento ha cerrado su quinta edición con una alta participación y con la sensación de haberse consolidado ya como "una de las citas culturales más reconocibles de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe". Durante varios días, el certamen ha llevado actividades a Torrejón el Rubio, Higuera de Albalat, Villarreal de San Carlos y Malpartida de Plasencia, con una programación pensada para públicos muy distintos y con una respuesta que, según la organización, ha vuelto a superar el ámbito estrictamente local.

Una vía para hacer la cultura más accesible

La propuesta ha combinado talleres, espectáculos, conciertos, gymkanas y actividades participativas, con nombres del ámbito de la literatura infantil, la narración oral y la música. Esa mezcla ha permitido mantener una de las señas de identidad del festival, acercar la cultura a pueblos y espacios naturales de gran valor. La iniciativa busca lograrlo a través de una oferta accesible y familiar, capaz de atraer también a visitantes de fuera de la comarca. Esa proyección exterior es una de las claves que más valora la organización, al considerar que el festival actúa ya como complemento al atractivo natural de Monfragüe y como motor de turismo cultural.

La cita tiene además una trayectoria relativamente reciente, pero sostenida. Monfragüe de Cuento nació en 2022 como un proyecto impulsado por Ademe, la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, con la intención de llevar la literatura infantil y juvenil al medio rural y convertir la Reserva de la Biosfera en un escaparate de referencia para este tipo de creación. Aquella primera edición ya incluía talleres, cuentacuentos y actividades con centros educativos, y desde entonces el festival ha ido creciendo hasta alcanzar ahora su quinta convocatoria.

Los estudios de actividad de Ademe muestran esa evolución. En la memoria anual de 2023, la asociación ya describía la segunda edición del festival como un evento orientado a generar oferta cultural y educativa en la zona y, al mismo tiempo, a atraer turismo cultural y familiar a los pueblos de Monfragüe. Esa doble vocación, cultural y de dinamización territorial, sigue siendo hoy uno de los rasgos más reconocibles del proyecto.

La asociación dedica su labor a impulsar el medio rural

Ademe es el grupo de acción local que trabaja en la comarca de Monfragüe y su Entorno. La asociación opera en 14 municipios del centro-norte de la provincia de Cáceres y articula buena parte de sus proyectos a través de la estrategia de desarrollo rural de la zona. Su ámbito incluye localidades como Cañaveral, Casas de Millán, Casas de Miravete, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Romangordo, Serradilla, Serrejón, Toril o Torrejón el Rubio, entre otras.

Buena parte de ese trabajo se canaliza a través del programa Leader, la metodología europea de desarrollo local participativo con la que Ademe financia y acompaña proyectos productivos, turísticos, patrimoniales, sociales o formativos en el medio rural. Las convocatorias Leader en Monfragüe y su Entorno respaldan iniciativas relacionadas con la creación y modernización de empresas, el turismo rural, la valorización de recursos locales, la innovación social, la transición ecológica o la prestación de servicios a la población. Todo ello debe encajar en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la comarca.

En el caso del festival, Adame lo sitúa expresamente dentro de las actuaciones de innovación social, gobernanza multinivel y dinamización social y económica del programa Leader. No es, por tanto, una actividad aislada, sino parte de una línea más amplia con la que la asociación viene impulsando formación, cultura, patrimonio o apoyo a iniciativas económicas en el territorio. Las resoluciones y convocatorias publicadas por el grupo reflejan además ese papel continuado como gestor de ayudas y proyectos de desarrollo en la comarca durante distintos periodos Leader.

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Con el cierre de esta quinta edición, el Festival Monfragüe de Cuento refuerza así una fórmula que ya ha demostrado recorrido: usar la cultura como herramienta para generar comunidad, atraer visitantes y dar visibilidad a un territorio que no solo quiere ser reconocido por su valor ambiental, sino también por su capacidad para crear propuestas propias desde el mundo rural.