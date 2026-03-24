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Rescatan la figura del liberal Diego González Alonso en una nueva obra histórica

La investigación, realizada por dos escritores José Antonio Ramos Rubio y José Luis Pérez Mena , profundiza en una etapa decisiva para la construcción del liberalismo en España.

Los autores José Luis Pérez Mena y José Antonio Ramos Rubio

Los autores José Luis Pérez Mena y José Antonio Ramos Rubio / CEDIDA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

La investigación histórica hecha desde Trujillo vuelve a situarse en primer plano con la presentación del libro Diego González Alonso, la voz liberal del campo, una obra firmada por los historiadores José Antonio Ramos Rubio y José L. Pérez Mena, ambos estrechamente vinculados al ámbito cultural e investigador trujillano.

La publicación, presentada en Cáceres, recupera la figura de Diego González Alonso, uno de los nombres más relevantes del liberalismo extremeño del siglo XIX, a través de un trabajo riguroso que ha requerido un año de investigación. Más allá del valor biográfico del personaje, la obra supone también una nueva aportación de los estudiosos trujillanos al conocimiento de la historia regional y al rescate de figuras esenciales del pasado político e intelectual de Extremadura.

Con este libro, Ramos Rubio y Pérez Mena vuelven a poner de relieve la importancia de la investigación local como herramienta para comprender procesos históricos de gran alcance. En este caso, la trayectoria de Diego González Alonso permite adentrarse en una época decisiva para la construcción del liberalismo en España, desde una perspectiva extremeña y profundamente conectada con el mundo rural, la política y la defensa de las libertades.

La obra repasa la vida de González Alonso desde su formación en Plasencia hasta su consolidación académica en Salamanca, donde obtuvo el doctorado en Derecho. También analiza la influencia que ejercieron sobre él las corrientes de pensamiento europeas, su compromiso con las ideas liberales, sus conflictos con la Inquisición y su posterior evolución política en uno de los periodos más convulsos de la historia contemporánea española.

El volumen aborda además su faceta institucional, con cargos como alcalde, juez, fiscal y magistrado, así como su protagonismo político durante el Trienio Liberal y su posterior exilio tras la caída del régimen liberal en 1823. De igual modo, profundiza en su regreso a la vida pública, su papel como diputado por Cáceres, su breve paso por el Ministerio de Gobernación y su defensa del campesinado, la abolición de los señoríos y las libertades individuales.

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La presentación de esta obra no solo pone en valor la figura de Diego González Alonso, sino también el papel de Trujillo como foco de producción cultural e historiográfica. El trabajo de José Antonio Ramos Rubio y José L. Pérez Mena refuerza, una vez más, la contribución de los investigadores trujillanos al estudio y difusión del patrimonio histórico extremeño.

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