Deporte ecuestre
La Ruta Ecuestre Internacional Dólmenes de Valencia de Alcántara volverá el 18 de abril con novedades en su undécima edición
El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara organiza la XI Ruta Ecuestre Internacional, que el 18 de abril recorrerá parajes emblemáticos del municipio, incluyendo este año el Santuario de los Remedios
El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara ha sido escenario de la presentación oficial de la XI Ruta Ecuestre Internacional Dólmenes de Valencia de Alcántara, una cita plenamente consolidada en el calendario cultural y deportivo de la localidad, organizada por la Asociación Ecuestre del municipio y que cada año gana en participación y proyección.
La ruta se celebrará el próximo 18 de abril y partirá a las 9.30 horas desde la Plaza de Toros. En esta undécima edición, los jinetes recorrerán algunos de los enclaves más representativos del patrimonio histórico y natural del término municipal, en un itinerario que combina paisaje, tradición y deporte. El recorrido incluirá el paso por los dólmenes de La Zafra y la Ermita de Valbón, a los que se suma como principal novedad la subida hasta el Santuario de los Remedios, uno de los puntos más emblemáticos de la zona.
La jornada concluirá en el mismo punto de partida, donde tendrá lugar una comida de convivencia entre los participantes, reforzando así el carácter social de una actividad que trasciende lo estrictamente deportivo. Además, el programa incorpora este año una prueba de raid de iniciación, pensada para ampliar la participación y acercar esta disciplina a nuevos aficionados al mundo ecuestre.
Inscripción
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de abril, con un coste de 30 euros por participante. La organización espera, un año más, la llegada de jinetes procedentes tanto de distintos puntos de España como del vecino Portugal, lo que refuerza el carácter internacional de la cita.
Durante el acto de presentación, se destacó el papel de esta ruta como herramienta de promoción del territorio, al tiempo que se subrayó su capacidad para aunar deporte, tradición y puesta en valor del patrimonio. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, la Diputación Provincial de Cáceres y la Federación Hípica Extremeña.
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