Marcha
La Ruta Transfrontera, un evento que "cose la frontera entre España y Portugal", regresa a Valencia de Alcántara
El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara organiza la XXVI Ruta Transfrontera, que el 29 de marzo recorrerá 24 kilómetros por la Campiña y la Raya hispano-lusa, mostrando el patrimonio natural y cultural.
La Campiña de Valencia de Alcántara volverá a situarse en el mapa del senderismo regional con la celebración, el próximo 29 de marzo, de la XXVI Ruta Transfrontera, una cita ya consolidada dentro del circuito 'Camina Extremadura 2026' y que cada año reúne a centenares de participantes en torno a la naturaleza, el deporte y el patrimonio de la Raya.
Organizada por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, en colaboración con la Junta de Extremadura, las federaciones de montaña y otras entidades, la marcha presenta un recorrido de 24 kilómetros con una duración estimada de siete horas. Se trata de una prueba que, tras más de dos décadas de trayectoria, se ha convertido en una de las referencias del calendario senderista en la región.
Durante la presentación, el diputado de Formación y Atención a Entidades Locales, Javier Prieto, destacó precisamente esa consolidación. “Está más que consolidada dentro del circuito de rutas a nivel de Extremadura, una de las más destacadas”, afirmó, subrayando que la cita permite no solo disfrutar de un entorno natural privilegiado, sino también conocer su riqueza cultural. “Se pone en valor lo que es el paisaje natural que tenemos en esta zona, que es espectacular, pero también se aprovecha para ver todo el recurso patrimonial y gastronómico”, añadió.
Recorrido
La ruta partirá en torno a las nueve de la mañana desde el albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, en Puerto Roque, y recorrerá distintos enclaves de la frontera hispano-lusa en un itinerario circular. A lo largo del camino, los participantes atravesarán espacios como las Casas de la Duda, el caserío de El Pino, el Cortijo de la Paja o la pedanía de Jola, además de parajes naturales como el Jiniebro o el entorno de Sierra Fría.
Uno de los grandes atractivos del recorrido será su paso por el conjunto megalítico de la zona, considerado uno de los más importantes de Europa occidental. En este sentido, el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, destacó que la ruta permite adentrarse “dentro del conjunto megalítico más importante de Europa Occidental”, con referencias como el dolmen de Los Mellizos o los dólmenes de Data I y Data II. “Todos los participantes pueden disfrutar de algunos de estos dólmenes más significativos que tenemos”, señaló.
Piris puso también el acento en el carácter transfronterizo de la prueba, que “cose la frontera entre España y Portugal”, y en su creciente capacidad de convocatoria. “Año tras año nos acompañan más vecinos de Portugal y vemos cómo el número de inscripciones va aumentando”, afirmó. Además, destacó el trabajo organizativo que hay detrás del evento, en el que participan distintas concejalías, cuerpos de seguridad y un amplio grupo de voluntarios.
La jornada arrancará con un desayuno típico a base de migas extremeñas, un gesto que refuerza el componente convivencial de la cita. El evento coincidirá además con la celebración de una prueba del Campeonato de Extremadura de trail running, lo que permitirá completar un fin de semana deportivo de gran atractivo. Prieto destacó el impacto positivo de esta coincidencia, asegurando que contribuirá a “llenar nuestros restaurantes, nuestros hoteles y al final generar una economía circular que es muy importante”.
Valencia de Alcántara
En la misma línea, el alcalde animó a los visitantes a aprovechar su estancia para conocer otros atractivos del municipio, desde su barrio gótico hasta su sinagoga o la iglesia de Rocamador, así como su oferta gastronómica, marcada por la influencia rayana.
Las inscripciones para la ruta permanecerán abiertas hasta el 25 de marzo a través de la plataforma ChipSerena, con precios que oscilan entre los 3 y los 8 euros en función de la edad y la condición federativa, incluyendo modalidades adaptadas para personas con movilidad reducida.
Con 26 ediciones a sus espaldas, la Ruta Transfrontera se reafirma como mucho más que una actividad deportiva. Es una experiencia que conecta territorio, historia y comunidad en uno de los entornos más singulares de Extremadura, consolidando a Valencia de Alcántara como referente del turismo activo en la región.
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