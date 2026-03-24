Malpartida de Cáceres estrenará La Borriquita en su Semana Santa para implicar a los niños

La Semana Santa de Malpartida de Cáceres llegará este año con una novedad destacada. La Hermandad de Guardadores y Alabarderos del Señor estrenará el Domingo de Ramos la procesión de La Borriquita. Se trata de una nueva imagen que será portada únicamente por niños y que nace con la intención de implicar a los más pequeños en la vivencia de una celebración muy arraigada en el municipio. A ello se suma además el 25 aniversario de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y del Cristo del Gran Amor.

La programación arrancará el Viernes de Dolores con el pregón, que este año correrá a cargo de Isabel María Manzano Pedrera, y con una nueva edición del recital de bandas Música y Pasión. Un día después se celebrará la representación de la Pasión de Cristo, organizada por la Asociación Cultural La Siembra, una cita que en los últimos años se ha consolidado como uno de los actos con mayor seguimiento popular.

La nueva procesión de La Borriquita ampliará un programa que mantiene los grandes momentos de la Semana Santa malpartideña. Entre ellos, la Procesión del Alba de la madrugada del Viernes Santo, la Desenclavación del Señor y el Santo Entierro, además del Santo Encuentro del Domingo de Resurrección. Son actos que forman parte de una celebración con rasgos propios y muy vinculados a la identidad local.

Ritos con sello propio

Si hay un momento que singulariza la Semana Santa de Malpartida es la Desenclavación del Señor, un rito de gran valor histórico y religioso que el ayuntamiento presenta como uno de los actos más característicos del municipio. La ceremonia, protagonizada por los Guardadores del Señor, fue recuperada en los años ochenta y sigue ocupando un lugar central en la tarde del Viernes Santo, cuando la imagen de Cristo es descendida de la cruz y colocada en su urna antes de la procesión del Santo Entierro.

Junto a ella, la Procesión del Alba conserva también un fuerte componente emocional para los vecinos. El recorrido silencioso del Cristo de los Guardadores y de la Virgen por las calles del pueblo, con llegada a la ermita de San Antonio, se ha convertido en uno de los momentos de mayor recogimiento de toda la semana. El propio ayuntamiento la define como uno de los actos de más respeto e intensidad de su Semana Santa.

Más que una celebración religiosa

La Semana Santa de Malpartida no se vive solo en clave litúrgica. Para buena parte del pueblo representa también una forma de transmisión generacional, de encuentro vecinal y de reafirmación de unas costumbres que siguen pasando de padres a hijos. Esa dimensión se percibe en la implicación de las hermandades, en la participación de asociaciones culturales y musicales y en la incorporación de los niños a nuevos actos como La Borriquita. La programación turística y cultural que acompaña a los desfiles procesionales refuerza además esa idea de fiesta compartida.

A ello se suma uno de los elementos más singulares del calendario local, el Torneo de Saque. Este es un juego tradicional documentado ya en 1908 y vinculado al Jueves Santo. El consistorio lleva años trabajando con los centros educativos para evitar que esta práctica desaparezca, lo que da una idea del valor que tienen estas fechas como espacio de conservación de la memoria popular del municipio.

Turismo y tradición

La celebración volverá a convivir este año con una oferta paralela de visitas turísticas a Los Barruecos, al Museo Vostell Malpartida y a otros recursos del municipio, en unos días en los que la localidad suele recibir a numerosos visitantes. Esa combinación de tradición religiosa, patrimonio y actividad cultural ha ido reforzando el peso de la Semana Santa dentro del calendario festivo local.

Con la incorporación de una nueva procesión y el aniversario de una de sus hermandades, Malpartida de Cáceres encara así una Semana Santa que crece sin perder su esencia. El alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera, ha animado a vecinos y visitantes a participar en unos días que combinan "religión, tradición, ocio y turismo". Una celebración que para el pueblo sigue siendo mucho más que una sucesión de actos religiosos: es una forma de reconocerse en sus calles, en sus imágenes y en unos ritos que todavía hoy conservan un profundo sentido de pertenencia.