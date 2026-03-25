Incautan más de dos kilos de cocaína y 10.000 euros en efectivo en la operación Domatio de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, dentro de la operación Domatio, una investigación desarrollada por agentes de la Comandancia de Cáceres que se ha cerrado con la incautación de algo más de dos kilos de cocaína, alrededor de 10.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, una báscula de precisión, una defensa extensible y munición de arma corta. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Imagen del dinero incautado por la Guardia Civil. / Cedida a El Periódico

La actuación conocida ahora no es un episodio aislado, sino la fase final de una operación bautizada oficialmente como Domatio, iniciada en julio de 2025. Fue entonces cuando, en un control policial establecido en una vía de comunicación próxima a Trujillo, los agentes localizaron dos paquetes de cocaína después de que la persona que los transportaba se desprendiera de ellos. A partir de ese hallazgo, la Guardia Civil abrió diligencias para reconstruir el origen de la droga, seguir la pista de los movimientos del sospechoso y determinar si detrás del transporte existía una actividad más amplia y estable de distribución.

Operaba como proveedor de droga entre Cáceres y Madrid

Las pesquisas permitieron situar al investigado en una actividad continuada entre las provincias de Cáceres y Madrid, donde supuestamente operaba como proveedor de cantidades de droga consideradas de notoria importancia. Con los indicios reunidos durante meses, los agentes practicaron el pasado 17 de marzo de 2026 dos entradas y registros en inmuebles vinculados al sospechoso, ambos situados en una localidad del sur de Madrid. Fue en ese momento cuando apareció la mayor parte del material intervenido y cuando la investigación dio el salto definitivo hacia la detención del principal implicado.

El nombre de operación Domatio sirve así para identificar todo el recorrido de la investigación, desde aquel primer control en las inmediaciones de Trujillo hasta los registros y la detención final. La actuación conocida ahora se enmarca, por tanto, como la culminación de ese operativo, que ha permitido desarticular una presunta vía de suministro de cocaína con alcance interprovincial y base operativa fuera de Extremadura. Esa dimensión refuerza la idea de que parte del tráfico de drogas que afecta a la provincia no se mueve solo en circuitos locales, sino en redes con capacidad de desplazamiento y abastecimiento entre distintos territorios. Esta última lectura es una inferencia a partir de los hechos difundidos por la Guardia Civil sobre los movimientos del detenido entre Cáceres y Madrid.

Imagen de un perro de la Guardia Civil en la investigación por tráfico de drogas. / Cedida a El Periódico

Uno de los aspectos que más peso tendrá ahora en el procedimiento judicial es el conjunto de efectos hallados en los registros. La presencia de dinero en metálico, una báscula de precisión y un vehículo de alta gama refuerza la tesis de una actividad estable y organizada, más allá de un transporte puntual. A ello se suma la localización de una defensa extensible y munición de pistola, elementos que añaden gravedad al contexto en el que supuestamente se desarrollaba la actividad investigada.

Otras operaciones de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas

La operación Domatio se suma a otras actuaciones recientes desarrolladas por la Guardia Civil en la provincia de Cáceres contra el tráfico de drogas. A comienzos de enero, por ejemplo, la operación Kerem permitió desarticular un grupo criminal dedicado a la distribución de estupefacientes en La Vera, con tres detenidos, cocaína, MDMA, marihuana, dinero en efectivo y armas intervenidas. Ese encadenamiento de operativos refleja que la presión policial sobre el narcotráfico sigue siendo una de las líneas prioritarias de trabajo en la provincia, tanto en grandes corredores viarios como en ámbitos rurales donde estos movimientos pueden pasar más desapercibidos.

Con esta última actuación, la Guardia Civil da por cerrada una investigación de varios meses que arrancó en territorio cacereño y terminó en Madrid, pero que vuelve a situar a Trujillo y a la red viaria de la provincia como puntos clave en la detección de movimientos de droga. El golpe policial ha permitido sacar de circulación una importante cantidad de cocaína y cerrar, al menos de momento, una línea de distribución que operaba entre dos provincias y que había logrado mantenerse activa durante meses.